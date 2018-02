Mazda6 2018 : le mariage entre puissance turbo et élégance







--Un moteur de 2,5 L avec désactivation des cylindres parmi les nouvelles options de moteur--

RICHMOND HILL, ON, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Alors que la nouvelle Mazda6 2018 est présentée en debut canadienne au Salon international de l'auto de Toronto, Mazda Canada a annoncé le prix de base de cette berline considérablement rafraîchie aujourd'hui. La Mazda6 2018 bénéficie de nouvelles options sur le plan de la propulsion, en plus d'être généreusement dotée d'un nouvel équipement et de nouvelles caractéristiques optionnelles. Le prix de base de la Mazda6 2018 est de 27 000 $, et le moteur SKYACTIV-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres, le premier de son genre en version quatre cylindres en Amérique du Nord, est désormais compris de série.

Le moteur SKYACTIV-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres est jumelé exclusivement à la boîte automatique 6 vitesses SKYACTIV-Drive qui produit des passages de vitesse fluides pour procurer une expérience de conduite tout en douceur. La version GS d'entrée de gamme de la Mazda6, qui a bénéficié d'améliorations importantes en ce qui a trait au groupe motopropulseur, incorpore aussi de nouvelles caractéristiques de série, comme les phares à DEL avec phares antibrouillards intégrés, la climatisation automatique à deux zones, le système de ventilation CVCA à l'arrière et un écran du système Mazda Connect de 8 pouces (comparativement à celui de 7 pouces sur le modèle précédent). Parmi les caractéristiques de sécurité de série, l'on retrouve également un système avancé de surveillance des angles morts (ABSM), un système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et un système intelligent d'aide au freinage en ville (SCBS).

Pour ce qui est des nouveautés sur les modèles 2018, la Mazda6 propose désormais un choix de moteurs, dont le nouveau moteur SKYACTIV-G 2.5T avec turbocompresseur à pression dynamique, lequel génère une puissance de 227 chevaux avec de l'essence à indice d'octane de 87 (ou une puissance de 250 chevaux avec de l'essence à indice d'octane de 93) et un couple de 310 livres-pied à un régime d'à peine 2 000 tours-minute. Ce moteur, qui a été nommé l'un des 10 meilleurs moteurs par le magazine Ward's, a été en premier lieu intégré au multisegment Mazda CX-9; quant à la Mazda6, ce moteur est offert en option sur la version intermédiaire GS-L, et compris de série sur la version GT et la nouvelle version Signature.

Prenant place au sommet de la gamme de Mazda6 2018, avec un PDSF de 38 800 $, la version Signature se distingue par sa qualité de finition et l'utilisation de matériaux authentiques incomparables qui donnent encore plus de valeur à la Mazda6, lui permettant ainsi de se démarquer de ses concurrents traditionnels pour se classer dans une catégorie supérieure. La couleur brune du garnissage en cuir Nappa s'inspire de la riche teinte du bois âgé trouvé dans les anciens temples japonais; le garnissage UltraSuedeMD, qui est embelli d'une subtile teinte dorée, revêt la partie inférieure du tableau de bord et les panneaux de porte, mettant en valeur une technique semblable à celle utilisée pour fabriquer des kimonos de style ornemental. Les garnitures en bois Sen, un type de bois souvent utilisé dans la fabrication de tambours Taiko et de meubles japonais, contribuent également à rehausser le tableau de bord et les panneaux de porte. La technologie est un autre point fort de la version Signature, la Mazda6 bénéficiant de l'ajout de toutes nouvelles caractéristiques telles que l'écran de visualisation à 360 degrés, le bloc d'instruments numérique avec écran TFT de 7 pouces ainsi que des capteurs d'aide au stationnement avant et arrière.

La Mazda6 2018 arrivera chez les concessionnaires canadiens au début du mois d'avril. Vous pourrez obtenir de plus amples informations sur le prix, les spécifications et les cotes de consommation de carburant à l'approche de la date de mise en vente du véhicule.

