BRP fracasse un record en remportant un huitième prix d'innovation de la NMMA avec la motomarine Sea-Doo GTX Limited 2018







MIAMI, 20 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX:DOO) a établi un record en remportant pour la huitième fois le prix de l'innovation de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) au Salon nautique international 2018 de Miami pour sa motomarine Sea-Doo GTX Limited. Ce prix récompense les entreprises qui proposent des produits novateurs dans le secteur de la navigation de plaisance. Le modèle phare de luxe GTX Limited redéfinit la catégorie des motomarines haut de gamme grâce à ses capacités étendues qui enrichissent l'expérience du conducteur.

« Le Sea-Doo GTX Limited a été le produit le plus novateur que nous avons vu au Salon nautique international de Miami cette année », a déclaré la coprésidente du jury, Zuzana Prochazka. « Son rangement à accès facile, son ergonomie et les accessoires LinQ en font la motomarine d'aventure ultime. »

« Sea-Doo compte une riche histoire d'innovation sur les plans de la conception, de l'ingénierie et de la technologie qui a commencé il y a 50 ans lorsque nous avons commercialisé la toute première motomarine au monde », a noté Marc R. Lacroix, directeur mondial du marketing pour Ski-Doo et Sea-Doo chez BRP. « Ce huitième prix de l'innovation de la NMMA nous honore. Il témoigne de notre engagement ferme à créer des produits innovants et uniques dans l'industrie qui permettent à nos clients de s'échapper du quotidien. »

La nouvelle plateforme révolutionnaire de la Sea-Doo GTX Limited offre une expérience de navigation de première qualité. On retrouve des innovations révolutionnaires dans tous les aspects du produit, y compris trois nouveautés dans le secteur : un coffre conçu pour faciliter l'accès depuis la position assise, un système audio Bluetooth hydrofuge et un siège arrière configurable. La GTX Limited se démarque également par une stabilité et un contrôle à la fine pointe de l'industrie qui offrent la meilleure expérience tant à la vitesse de croisière qu'au repos.

Pour de plus amples renseignements sur la motomarine primée Sea-Doo GTX Limited et tous les modèles de la gamme 2018, consultez le site www.sea-doo.com et suivez Sea-Doo sur les médias sociaux par l'entremise de facebook.com/seadoo et de @BRPSeaDoo sur Twitter et Instagram.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Sa gamme de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route Can-Am et les véhicules Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, BRP emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

http://www.brp.com/

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de renseignements :

Tim McKercher

Compétitions, événements et relations avec les médias

Motomarines Sea-Doo

+1.321.409.0519

tim.mckercher@brp.com

Sylvain Larocque

Conseiller principal, Relations avec les médias

BRP

+1.450.532.6421

sylvain.larocque@brp.com

Pour obtenir des images haute résolution, veuillez communiquer avec Tim McKercher.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d7607de-8b0d-403d-ae7f-2592d4a532c5

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 14:33 et diffusé par :