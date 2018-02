Les membres d'Orangetheory Fitness sont prêts à s'entraîner pour une bonne cause







Le deuxième partenariat annuel d'Orangetheory et d'Augie's Quest devrait recueillir plus de 2 millions $ pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA)

BOCA RATON, Floride, 20 février 2018 /CNW/ - Les membres d'Orangetheory® de partout au Canada et aux États-Unis souhaitent recueillir plus de 2 millions pour l'organisme Augie's Quest to cure ALS, qui se consacre à trouver un remède à la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette initiative survient tout juste un an après qu'Orangetheory eut plus que doublé son objectif de collecte de fonds de 2017, récoltant 2,085 millions $ en seulement deux semaines. Les fonds recueillis à l'occasion de la campagne 2018 aideront à entamer les essais cliniques chez l'humain d'un médicament prometteur pour le traitement de la SLA.

La décision d'Orangetheory de s'associer à Augie's Quest ne vient pas seulement appuyer son objectif, qui consiste à aider la population à vivre une vie plus longue et plus dynamique, mais elle revêt une connotation toute particulière dans la collectivité du conditionnement physique. Augie Nieto, fondateur de Life Fitness, a reçu un diagnostic de SLA en 2005. Depuis, il s'est donné la mission de trouver un remède à cette maladie qui touche actuellement de trop nombreuses personnes, les privant de leur musculature et de tous les bienfaits que l'exercice apporte. La collecte de fonds 2017 d'Orangetheory a sans doute été la plus efficace de l'histoire d'Augie's Quest.

« La campagne de l'an dernier a démontré la passion et la générosité incroyables de nos membres, de nos entraîneurs, de nos franchisés et des membres de notre équipe », affirme Leslie Daley, dirigeante principale des ressources humaines à Orangetheory, qui a mené la campagne pour l'Équipe Orange. « Comme toujours, nous nous sommes rassemblés en tant que collectivité pour nous soutenir les uns les autres et atteindre un objectif, et la campagne 2018 ne fera pas exception. »

S'appuyant sur la lancée de l'an dernier, la campagne 2018, propulsée par le même nom, soit #IBurnForALS, se déroulera du 15 février au 8 mars. Pendant cette période, plus de 800 studios de l'ensemble du Canada et des États-Unis mettront au défi leurs membres et tous les autres de donner au moins 1 $ par point « splat » obtenu. Un point « splat » est acquis pour chaque minute qu'un membre passe dans la Zone Orange, c'est-à-dire la zone d'entraînement ciblé correspondant à 84 à 91 pour cent de leur fréquence cardiaque. « Tous les fonds recueillis seront remis à Augie's Quest pour aider à mettre de l'avant dans le pipeline de développement pharmaceutique un médicament qui s'approche d'un remède, l'AT-1501, car la SLA n'est pas une maladie incurable; elle souffre uniquement de sous-financement.

« Nous nous estimons réellement choyés de pouvoir nous associer de nouveau à Orangetheory, qui nous aide à avoir un impact véritable pour contrecarrer la SLA », souligne Augie Nieto, fondateur d'Augie's Quest et président du conseil d'ALS TDI. « Plus particulièrement, les dons remis à Orangetheory ont aidé notre institut à faire avancer notre programme de médecine et à embaucher un scientifique à temps plein qui se consacre à la recherche. »

En plus des cours de mise en forme offerts quotidiennement, Orangetheory tiendra le samedi 3 mars un Augie-thon, soit une séance spécialisée de contribution en studio qui aura lieu dans tous ses centres. Ce cours unique en son genre d'une durée de 90 minutes sera accessible aux membres comme aux non-membres moyennant un don de 25 $. Les 75 premiers participants de chaque studio recevront une serviette d'entraînement exclusive d'Augie's Quest.

Pour obtenir plus d'information à propos de la campagne #IBurnForALS, veuillez visiter le studio Orangetheory Fitness le plus près de chez vous. Pour en apprendre plus à propos d'Augie's Quest, veuillez consulter AugiesQuest.org. Les membres comme les non-membres peuvent effectuer un don à l'adresse AugiesQuest.ALS.net/OTF. Vous trouverez plus d'information à propos d'Orangetheory Fitness dans le site Internet d'Orangetheory. Suivez Orangetheory Fitness sur Facebook, Twitter et Instagram pour connaître les dernières nouvelles et tendances.

À propos d'Orangetheory :

Avec Orangetheory® (www.orangetheoryfitness.com), il est facile de puiser davantage de vie dans son entraînement. À titre de société de franchise affichant l'une des croissances les plus rapides au monde, Orangetheory a établi une approche unique au conditionnement physique qui fusionne le trio gagnant qu'est la science, le coaching et la technologie, lesquels unissent leurs forces de manière optimale pour accroître la fréquence cardiaque des participants afin de les aider à brûler davantage de calories. S'appuyant sur la science de l'excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC), les entraînements physiques d'Orangetheory intègrent l'endurance, la force et la puissance pour donner lieu à « l'Effet Orange », grâce auquel les participants continuent à brûler des calories jusqu'à 36 heures suivant une séance de 60 minutes. Orangetheory compte près de 1 000 studios dans 49 états américains et 17 pays. La société s'est classée au 60e rang de la liste des sociétés privées affichant la croissance la plus rapide (Fastest Growing Private Companies List) du magazine Inc. Visitez www.otffranchise.com pour connaître les occasions offertes aux franchiseurs et aux promoteurs.

À propos d'Augie's Quest to Cure ALS

Augie et Lynne Nieto ont choisi d'accepter la SLA de la seule manière qu'ils connaissent -- avec un humour honnête, une amitié farouche et un sens des affaires unique. Augie était le « Steve Jobs » de l'industrie du conditionnement physique, une icône des affaires multipliant les succès en carrière grâce à l'établissement des marques Life Fitness et Life Cycle, donnant naissance à des entraînements populaires et de nouvelles formes de cardio, faisant converger les foules vers le centre de conditionnement. Depuis qu'il a reçu le diagnostic de SLA il y a de cela 13 ans, le couple a entrepris une quête unique en son genre, rassemblant la famille, les amis et l'ensemble de l'industrie du conditionnement physique pour financer une science innovante, des traitements efficaces et, à terme, un remède par l'entremise d'Augie's Quest to Cure ALS et son bénéficiaire : ALS Therapy Development Institute. Jusqu'à ce jour, ces initiatives ont recueilli plus de 60 millions $ pour financer des recherches essentielles en matière de traitement et de cure. La SLA n'est pas une maladie incurable; elle souffre uniquement de sous-financement.

Aujourd'hui, Augie et Lynne ont retrouvé la joie et le plaisir de vivre. Ils apparaîtront bientôt dans le film AUGIE, un nouveau documentaire et une histoire d'amour de Eric Carlson de CK&D, producteur et réalisateur primé de Glen Campbell : I'll Be Me. Leur récit encourage les gens aux prises avec la SLA à ne jamais baisser les bras et à profiter pleinement des richesses que la vie apporte. « Il faut rire chaque jour », affirme Augie, alors qu'il continue de se battre pour trouver un remède. Apprenez-en plus à AugiesQuest.org.

Augie's Quest se consacre à trouver des traitements et un remède pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et finance directement l'ALS Therapy Development Institute, le centre de découverte de médicaments dédié exclusivement à trouver un remède à la SLA le plus en vue de la planète. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.augiesquest.org.

CONTACT :

Marissa Fattore, coordonnatrice des relations publiques et du marketing

tél. 954.530.6903, poste 221

MFattore@orangetheoryfitness.com

SOURCE Orangetheory Fitness

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 13:38 et diffusé par :