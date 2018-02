Les résidents de Whitehorse bénéficient de projets liés aux infrastructures communautaires







WHITEHORSE, YK, le 20 févr. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon investissent dans des infrastructures publiques modernes qui favoriseront la création d'emplois tout en améliorant la qualité de vie des Canadiens dans le Nord et en contribuant à renforcer les collectivités nordiques.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, et Dan Curtis, maire de Whitehorse, ont souligné aujourd'hui l'achèvement de sept projets d'infrastructure à Whitehorse.

Parmi ces projets, la Ville de Whitehorse a converti les dispositifs d'éclairage à l'aréna Takhini et au Centre des Jeux du Canada en installant des ampoules LED afin de réduire la consommation d'énergie et a amélioré le réseau de collecte des eaux pluviales du chemin Burns pour protéger plus efficacement les biens et les moyens de subsistance des résidents.

De plus, la Ville a récemment acheté deux nouveaux autobus pour offrir aux usagers de nouvelles solutions de transport modernes et des déplacements plus agréables. Cette amélioration du service de transport en commun fait partie du plan général relatif au transport en commun à Whitehorse, qui vise à donner aux résidents un meilleur accès au transport en commun de la ville en offrant un service sécuritaire, pratique et fiable pour les années à venir.

Citations

« En collaboration avec nos partenaires territoriaux, nous sommes déterminés à nous assurer que les collectivités du Nord obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour favoriser la croissance économique et pour répondre aux besoins prioritaires locaux en matière d'infrastructure. La réalisation de ces projets fera de Whitehorse une ville plus forte, plus inclusive et plus durable, en plus d'offrir des possibilités additionnelles aux gens qui vivent et qui travaillent dans le Nord. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

"Les Yukonnais peuvent prendre un bus tout neuf pour se rendre au Centre des Jeux du Canada où ils seront éclairés durant leurs activités par un nouveau système éco énergétique. Ces projets contribuent à la durabilité et au dynamisme de Whitehorse tout en appuyant l'économie locale et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers de collaborer avec les autres ordres de gouvernement pour bâtir des collectivités fortes et saines au Yukon."

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« La Ville de Whitehorse est reconnaissante du financement qu'elle reçoit dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, ainsi que du Fonds de la taxe sur l'essence, et qui est destiné à améliorer nos infrastructures vieillissantes. Je suis touché par le temps et l'énergie consacrés à rendre ce financement pour la Ville de Whitehorse possible, pour des installations et des infrastructures qui bénéficieront aux résidents comme aux visiteurs. C'est un grand honneur pour moi d'entretenir une relation de travail aussi forte avec les Premières Nations de notre région ainsi qu'avec les gouvernements territorial et provincial. »

Dan Curtis, maire de Whitehorse

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a offert 890 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) pour l'achat de deux nouveaux autobus de transport en commun, et le gouvernement du Yukon a fait une contribution de 296 667 $.

a offert 890 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) pour l'achat de deux nouveaux autobus de transport en commun, et le gouvernement du a fait une contribution de 296 667 $. De plus, le gouvernement du Canada a offert 1 071 149 $ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour les six projets d'infrastructures locales restants.

a offert 1 071 149 $ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour les six projets d'infrastructures locales restants. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 2 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, par exemple des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes d'accès locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars seront offerts dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, qui vise à renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

Produit connexe

Pour en savoir plus, consultez le document d'information : Les résidents de Whitehorse profitent de projets d'infrastructure communautaire

Document d'information

Les gouvernements du Canada et du Yukon, avec la Ville de Whitehorse, ont souligné l'achèvement de sept projets d'infrastructure communautaire.

Les projets sont les suivants :

Titre du projet Description du projet Fonds Contribution fédérale Améliorations du réseau de transport en commun de Whitehorse Achat de deux nouveaux autobus pour le transport en commun FITC 890 000 $ Améliorations éconergétiques à l'aréna Takhini Remplacement des dispositifs d'éclairage par des lumières à DEL FTE 199 984 $ Améliorations éconergétiques au Centre des Jeux du Canada Remplacement des dispositifs d'éclairage par des lumières à DEL FTE 204 109 $ Entrée du réservoir de Valleyview Remplacement de l'entrée du réservoir par une structure surélevée à l'épreuve des éléments FTE 139 000 $ Égout pluvial du chemin Burns Amélioration du réseau de collecte des eaux pluviales sur le chemin Burns FTE 82 824 $ Sentier de liaison de Porter Creek Aménagement d'un trajet de transport actif de 500 mètres entre la fin de McIntyre Creek et le début de la rue Pine FTE 360 000 $ Remplacement de la rampe d'accès pour les bateaux et les avions au lac Schwatka Remplacement de la rampe d'accès pour les bateaux et les avions FTE 85 232 $

Pour en savoir plus sur le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, rendez-vous à http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc-fra.php

Pour en savoir plus sur le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, rendez-vous à http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada, Investir dans le Canada

*Nouveau* - carte des projets du plan Investir dans le Canada

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Yukon

Défi des villes intelligentes

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 14:00 et diffusé par :