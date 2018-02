/R E P R I S E -- Avis aux médias - La tournée de l'Initiative manufacturière Investissement Québec s'arrête à Thetford Mines/







MONTRÉAL, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister aux activités prévues à Thetford Mines dans le cadre de la tournée de l'Initiative manufacturière Investissement Québec, le mercredi 21 février.

Le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Pierre Gabriel Côté et la vice-présidente, initiatives stratégiques et conseils au comité de direction, Mme Sylvie Pinsonnault, participeront à cette rencontre de mobilisation.

Les entrepreneurs Sonia Vachon, présidente, DSD International Inc., Jean Marcoux, président-directeur général, CIF Métal Ltée et Carl Perreault, président-directeur général, Métal Béroc Inc., ainsi que des spécialistes partageront conseils, expériences et expertises afin d'assurer la prospérité des entreprises d'ici.

AIDE- MÉMOIRE



QUOI : tournée Initiative manufacturière Investissement Québec



DATE : le mercredi 21 février 2018



HORAIRE : 7 h 30

Accueil et petit-déjeuner-causerie

La cache du Domaine

755, 9e Rue Sud, Thetford Mines

