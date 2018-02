Société Logique satisfaite du Projet de règlement favorisant l'accessibilité à l'intérieur des logements d'habitation







QUÉBEC, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Ce matin, des architectes de Société Logique ont assisté avec intérêt à l'annonce du Projet de règlement favorisant l'accessibilité à l'intérieur des logements d'habitation, par les ministres Lise Thériault, Lucie Charlebois et Francine Charbonneau.

L'organisme applaudit cette proposition de modification tant attendue au Code de construction, qui s'inscrit dans la continuité des exigences d'accessibilité déjà prévues au Chapitre I - Bâtiment.

« C'est un premier pas dans la bonne direction. Nous sommes conscients que tous les besoins ne seront pas comblés, mais ce qu'on entend aujourd'hui fera évoluer les pratiques de construction. C'est la première fois que le parcours sans obstacles dépasse la porte d'entrée et s'insinue dans l'espace privé. On y travaille depuis longtemps ! » se réjouit Sylvie Quintin, architecte et consultante en design universel à Société Logique.

Depuis plusieurs années, Société Logique collabore à développer des exigences minimales avec des organisations gouvernementales et des organismes de défense des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

La mouture actuelle imposera aux concepteurs de la totalité des nouvelles unités ou agrandissements résidentiels, d'immeubles de plus de 2 étages et 8 logements, un choix parmi deux niveaux d'accessibilité.

Elle répond à la demande croissante de logements adaptables, due au vieillissement de la population et au manque d'unités répondant aux besoins des personnes handicapées, et aux coûts élevés liés à l'adaptation de domicile a posteriori.

« Les études d'impact démontrent que les coûts pour l'industrie ne seront pas beaucoup plus importants. Cependant, les gains sont grands en termes d'autonomie et de participation sociale pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, 33% des Québécois, » conclut Sylvie Quintin.

Fondée en 1981, Société Logique est un organisme à but non lucratif et une entreprise d'économie sociale qui oeuvre à la création d'environnements fonctionnels pour l'ensemble des citoyens. Son équipe de consultants en architecture et urbanisme fait la promotion du design universel et intervient activement dans le développement de milieux de vie durables et accessibles. Consacrée à des dossiers d'envergure, Société Logique entretient des partenariats privilégiés avec des organisations gouvernementales et municipales, ainsi que dans les milieux institutionnel et communautaire.

