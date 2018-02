/C O R R E C T I O N de la source -- Innovation, Sciences et Développement économique Canada/







Dans le communiqué Avis aux médias - La ministre Duncan fera une annonce importante visant à aider les personnes ayant subi des lésions de la moelle épinière, diffusé le 20-Feb-2018 par Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur le fil de presse CNW, l'organisation avise qu'une erreur s'est glissée dans l'heure de l'événement. "16 h (heure de l'Inde)" aurait dû être "17 h 30 (heure de l'Inde)". La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - La ministre Duncan fera une annonce importante visant à aider les personnes ayant subi des lésions de la moelle épinière

OTTAWA, le 20 févr. 2018 /CNW/ - La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, annoncera les détails d'une entente signée entre le centre IC-IMPACTS (centre Canada-Inde sur les partenariats multidisciplinaires novateurs visant à accélérer la transformation et la résilience des communautés), l'Institut Rick Hansen et le Indian Spinal Injuries Centre (centre pour le traitement des blessures à la moelle épinière de l'Inde).

Date : Le mercredi 21 février 2018



Heure : 17 h 30 (heure de l'Inde)



Lieu : Indian Spinal Injuries Centre

Secteur C, Vasant Kunj

(en face de l'auditorium de l'école Vasant Valley)

New Delhi, Inde

