La nouvelle campagne du parfum Diesel Only The Brave redefinit le courage

Diesel Parfums a le plaisir de présenter la nouvelle communication de son parfum iconique Diesel Only The Brave incarné par Alex Pettyfer entouré de son crew.

REDÉFINIR LE COURAGE

Le courage n'est plus seulement synonyme d'être soi-même ou de dépasser ses peurs. Le courage de demain, c'est se donner la liberté d'être ce que l'on est vraiment, qui que l'on soit.

C'est définir ses valeurs et oser les défendre. Prendre en main son destin, devenir le héros de sa propre vie. Aller vers les autres pour construire un monde meilleur ensemble.

LE FILM

Le nouveau film Diesel Only The Brave a été réalisé par Colin Tilley, aux multiples récompenses.

Le film en noir et blanc montre comment le courage d'un seul individu peut fédérer et inspirer les autres. Alex Pettyfer y tient le rôle principal, entouré d'un crew de millennials sportifs aux profils très variés. Dans un décor urbain et moderne, chacun d'eux exprime sa vision du courage avec éclat.

Le crew est composé de Bjorn De Klerk, Les Twins, Jonas Blue, Lee Juae et Cassandre Lemoine. Ensemble, ils sont les #braveoftomorrow.

La bande-son du film reprend le tube « Sail » du groupe de rock alternatif américain Awolnation.

CLIQUEZ ICI pour découvrir le nouveau film #diesel #onlythebrave.

TELECHARGEZ ICI le dossier de presse complet pour en savoir plus sur les #braveoftomorrow.

