GERRY WEBER - Eva Herzigova demeure le visage de la marque en 2018

Une histoire d'amour avec la mode se poursuit. Après le lancement réussi de la collaboration entre la marque lifestyle GERRY WEBER et le top model Eva Herzigova dans le cadre de la campagne automne/hiver 2017/2018, la collaboration entre GERRY WEBER et l'icône du style entame une nouvelle phase. En tant que visage de la collection printemps/été 2018, Eva Herzigova reflète l'attrait tendance, et les valeurs de marque : féminine - chic décontractée - inspirante.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642996/Gerry_Weber_International_AG.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642997/Gerry_Weber_International_AG.jpg )

Sous la direction créative de Donald Schneider, la campagne a été photographiée par Pamela Hanson à Santorini.

« Passion rose » est la thème principal de la nouvelle collection. Les looks clés se distinguent par des motifs floraux sur les robes et pantalons, et des vestes en cuir de couleur rose. L'autre point phare est un look loisir décontracté avec des chandails et jeans brodés, des ponchos, ainsi que des blouses aux nouvelles nuances de bleu. Les autres pièces incontournables comprennent des salopettes décontractées, des blazers bouclés, et des vestes en cuir aux nouvelles couleurs saisissantes. Ces styles cohérents se concluent par des manteaux d'été et des trench-coats.

GERRY WEBER lancera une autre Collection Capsule en édition limitée le 16 mars 2018, intégrant des contributions d'Eva Herzigova.

La collection printemps/été 2018 sera disponible à l'échelle mondiale à compter du 7 mars 2018.

Téléchargez film et image à l'adresse : https://app.box.com/s/2g6w00jw1f4ibziivdtq354uxasbhx8n

À propos du groupe GERRY WEBER

Gerry Weber International AG, dont le siège est basé à Halle en Westphalie, est une entreprise mondiale qui réunit cinq grandes familles de marques : GERRY WEBER, TAIFUN, SAMOON, talkabout et HALL HUBER. Il s'agit de l'une des plus grandes sociétés de mode cotées en bourse d'Allemagne (au jour d'avril 2017). Au cours de l'exercice fiscal 2015/16 (du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 octobre 2016), le groupe GERRY WEBER a généré des recettes de 900,8 millions EUR.

gerryweber.com

White Communications GmbH

Christine Jaksch

Tél. : +49-89-360766-48

E-mail : gerryweber@white.de

