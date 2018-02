DOMO Chemicals prend part au groupe belge Michiels Advanced Materials







GAND, Belgique, February 20, 2018 /PRNewswire/ --

Le groupe Michiels Advanced Materials (groupe M.A.M.) et Domo Chemicals ont conclu un accord portant sur une participation de Domo Chemicals au groupe M.A.M. Cela officialise une collaboration étroite dans le domaine du revêtement des films spéciaux entre le groupe M.A.M., spécialiste du revêtement des films qui développe des technologies de pointe, et Domo Chemicals, une entreprise internationale axée sur l'ingénierie des matériaux. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/642976/Group_Michiels_Advanced_Materials_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/642977/Domo_Chemicals_Logo.jpg )



Ce partenariat est essentiellement motivé par le développement de produits innovants que poursuivent les deux entreprises en s'étant fixé comme objectif principal de faciliter le développement et la commercialisation de l'innovation sur le marché du revêtement de films.

« Notre cible prioritaire est le marché des films de protection pour vitrage haut de gamme. Les propriétés uniques et combinées de réduction de la chaleur solaire en été et d'isolation thermique en hiver font de nos produits des outils performants qui permettent aux architectes, entrepreneurs et constructeurs de gérer l'énergie avec la plus grande rigueur. L'application du revêtement à film protecteur haut de gamme sur les vitrages répond parfaitement à la nouvelle directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, qui introduit de nouveaux matériaux réduisant considérablement la consommation d'énergie et les émissions de CO2 au niveau européen. Les avantages de notre technologie de films protecteurs pour les vitres font clairement la satisfaction de toutes les parties concernées », a déclaré Luc Michiels, PDG du groupe M.A.M. Basée sur une technologie brevetée, la gamme de produits offre une solution parfaite pour garantir une performance nettement meilleure en termes d'économie d'énergie, semblable à celle du triple vitrage, sur les structures de vitrage existantes, tout en ayant un impact minimal sur les besoins de construction. Pour les nouveaux bâtiments, la solution légère et efficace présente également un avantage évident sur les exigences et le temps de construction.

En plus de son savoir-faire principal dans les technologies de films destinés aux vitrages, le groupe M.A.M. possède également une expertise des procédés et des produits dans les films faisant barrière, l'énergie solaire, l'emballage spécialisé et les produits de construction.

Alex Segers, PDG de Domo Chemicals, souligne la force de cette collaboration et son objectif. « Nous axons nos efforts d'innovation sur le développement de solutions durables à long terme. En particulier sur le marché automobile, qui est l'un de nos segments commerciaux essentiels, les solutions novatrices du groupe M.A.M. offrent de très grandes possibilités. La solution avancée de vitrage enduit d'un film léger améliore grandement la gestion thermique d'une voiture et augmente ainsi la distance de conduite (autonomie) des véhicules électriques. Lorsque se trouve réduit le besoin de chaleur ou de refroidissement dans des conditions climatiques différentes, l'autonomie de la batterie augmente de façon spectaculaire. »

La participation de Domo au groupe M.A.M. signifie l'alliance d'équipes compétentes en innovation, ingénierie et marketing, ce qui permet d'accélérer la mise sur le marché des produits innovants du groupe Michiels Advanced Technologies.

À l'attention des rédacteurs en chef :

Domo Chemicals.

Présente dans le monde entier, DOMO Chemicals est une entreprise spécialisée en ingénierie des matériaux. Spécialiste mondiale du caprolactame et du nylon 6 hautement intégrés, elle exerce ses activités à l'échelle planétaire dans les secteurs des intermédiaires du nylon 6 (caprolactame, cyclohexanone, phénol, acétone, etc.), des résines du nylon 6, des plastiques techniques du nylon 6, des composés plastiques techniques, des films d'emballage du nylon 6, des engrais et de la distribution de produits pétrochimiques. Basée à Leuna, en Allemagne, Domo Chemicals réalise, à ce jour, un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros avec ses 900 employés et les installations qu'elle possède en Allemagne, Italie, Chine, aux Etats-Unis et en Inde.

Domo Chemicals est une société privée qui fait partie de Domo Investment Group.

http://www.domochemicals.com

Groupe Michiels Advanced Materials

Le groupe Michiels Advanced Materials (Groupe M.A.M.) est une jeune entreprise novatrice basée à Zele, en Belgique. Le groupe M.A.M. est un spécialiste des produits de pulvérisation cathodique qui servent à revêtir les films de couches très minces par dépôt sous vide, pour différentes applications.

Récemment, le groupe M.A.M. a investi dans une toute nouvelle installation de revêtement respectueuse de l'environnement. Le revêtement complet par pulvérisation cathodique, avec un film de plus de deux mètres de large, permet d'appliquer plusieurs couches d'enduction, notamment des métaux, des oxydes et des nitrures. Cela produit un éventail de films haut de gamme possédant des propriétés de filtrage optique de premier plan.

http://www.groupmam.com

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 05:00 et diffusé par :