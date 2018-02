MAKE UP FOR EVER dévoile sa communauté d'artistes unfiltered* pour le lancement de la campagne ULTRA HD, les nouveaux produits indispensables pour un teint parfait et lumineux







Pour sa nouvelle campagne ULTRA HD 2018, MAKE UP FOR EVER a choisi de sublimer des artistes et maquilleurs aux personnalités audacieuses, authentiques et unfiltered*. Incarnant les valeurs d'universalité et de diversité de la marque, cette tribu d'artistes s'unie pour soutenir le lancement de 3 nouveaux produits innovants de la gamme iconique ULTRA HD.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : https://www.multivu.com/players/uk/8272151-make-up-for-ever-artists-ultra-hd-campaign/

Convaincue du lien fort et intime entre artistes et maquilleurs, MAKE UP FOR EVER a créé pour cette campagne des duos artistiques, associant 5 talents prometteurs du monde de la musique avec des maquilleurs professionnels parmi les plus influents de leurs milieux.

Ces duos artistiques sont composés de :

JINJOO, guitariste au look explosif du groupe DNCE, et TAEYUN PARK , maquilleur professionnel et spécialiste du teint originaire de Corée.

, maquilleur professionnel et spécialiste du teint originaire de Corée. BAYLI et KAYA NICO (du groupe de rock THE SKINS) et LOTTIE, maquilleuse professionnelle originaire de Los Angeles .

(du groupe de rock THE SKINS) et LOTTIE, maquilleuse professionnelle originaire de . DAGNY, nouvelle star de la pop scandinave et LINDA HALLBERG , maquilleuse professionnelle et influenceuse beauté originaire de Suède.

, maquilleuse professionnelle et influenceuse beauté originaire de Suède. LEA MAKHOUL , étoile montante de la pop au Moyen-Orient et BOUBA, maquilleur professionnel spécialisé dans l'éducation et les masterclasses.

Dans sa quête permanente de perfection, MAKE UP FOR EVER renforce en 2018 son emblématique gamme ULTRA HD. La franchise se renforce avec 3 nouveaux produits compatibles 4K : ULTRA HD UNDERPAINTING, ULTRA HD PERFECTOR & ULTRA HD SOFT LIGHT. Ces 3 nouveautés approuvées par les professionnels, permettent à chacun de créer un teint parfait et de sublimer chaque singularité, no filter needed**. Grâce à ses 4 correcteurs, la palette ULTRA HD UNDERPAINTING corrige subtilement les imperfections et prépare le visage, comme une toile prête à être maquillée. ULTRA HD PERFECTOR est une nouvelle génération de fluide teinté, il habille le visage d'un voile perfecteur invisible et sur-mesure. Pour ajouter une touche d'éclat, ULTRA HD SOFT LIGHT est l'outil indispensable ; cet enlumineur liquide apporte un éclat subtil et redonne du volume à certaines parties du visage.

Depuis sa création, MAKE UP FOR EVER s'est donnée pour mission de soutenir tous les artistes de la scène dans leurs performances, et de répondre aux exigences techniques des maquilleurs professionnels. Cette communauté d'artistes rassemblée autour de la marque représente toutes les valeurs portées par MAKE UP FOR EVER : créativité, exubérance, positivité et passion. À travers la campagne ULTRA HD, ils partagent leurs personnalités authentiques : no filter needed**. La marque professionnelle encourage ainsi chacun à libérer sa vraie personnalité, unfiltered*. #BeYouUnfiltered.

*Sans filtre

** Plus besoin de filtre

NOUVEAUX PRODUITS ULTRA HD

Disponibles dans tous les points de vente MAKE UP FOR EVER et SEPHORA ainsi que sur les plateformes e-commerce.

http://www.makeupforever.com / http://www.sephora.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643413/MAKE_UP_FOR_EVER.jpg )





Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8272151-make-up-for-ever-artists-ultra-hd-campaign/



