Megaport lance une connectivité directe avec le numéro un mondial de la gestion de la relation client







BRISBANE, Australie, 20 février 2018 /PRNewswire/ -- Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de Network as a Service (NaaS), a annoncé aujourd'hui qu'il a activé la connexion directe des clients à Salesforce, le leader mondial en matière de gestion de la relation client (GRC).

Le lancement du service d'interconnexion élastique de Megaport fournira une connectivité directe et évolutive à la plateforme Salesforce. En tant que partenaire Salesforce Express Connect, Megaport peut accroître les performances, la fiabilité des applications et contribuer à satisfaire aux exigences réglementaires et de conformité du secteur, en établissant une connexion directe et privée à l'infrastructure Salesforce, par le biais de son réseau mondial défini par logiciel.

« Salesforce a révolutionné la manière dont les entreprises se lancent sur le marché et a radicalement transformé la façon dont elles établissent des relations numériques avec les clients », a déclaré Vincent English, le PDG de Megaport. « Cet accord permet aux deux sociétés de contribuer à mettre en place une connectivité protégée, privée et directe. Megaport a mis au point un ensemble d'outils et de fonctionnalités qui rendent très facile la connexion directe à la plateforme Salesforce aux entreprises de toutes tailles et aux moyens techniques différents. »

« Nous sommes ravis d'admettre Megaport comme partenaire Salesforce Express Connect et qu'il permette aux entreprises mondiales des différents secteurs d'activités de se connecter à leurs clients de nouvelles façons », a déclaré John Carney, le directeur général adjoint en charge des industries, de la communication et des médias, chez Salesforce. « L'expertise de Megaport dans le domaine de la connectivité réseau et son modèle innovant de Network as a Service profitera à nos clients communs et contribuera à accroître les performances. »

Principaux éléments / Faits saillants :

La connectivité à la plateforme Salesforce à travers Megaport est possible sur deux marchés depuis l'Amérique du Nord et un marché de la région EMEA. Les marchés initiaux et les centres de données comprennent San José, Ashburn et Francfort. Des centres de données supplémentaires sont en phase de planification pour 2018 .

Les utilisateurs de Megaport pourront obtenir des connexions privées, sécurisées et directes aux services de la plateforme Salesforce depuis plus de 185 centres de données compatibles Megaport.

Salesforce et autres sont des marques commerciales de salesforce.com, inc.

À propos de Megaport

Megaport est le fournisseur chef de file mondial de services d'interconnexion élastique. En utilisant un réseau défini par logiciel (Software Defined Networking - SDN), la plateforme mondiale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services sur le Megaport Network. Les services peuvent être contrôlés directement par les clients via leurs appareils mobiles, leur ordinateur ou l'interface de programmation d'applications (API) ouverte. La forte présence de la société en Australie, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe fournit une plateforme neutre englobant de nombreux fournisseurs de centres de données clés sur différents marchés.

Megaport, une société établie en 2013 et fondée par Bevan Slattery, a construit la première plateforme d'interconnexion élastique SDN au monde, conçue pour offrir aux entreprises, réseaux et services le moyen le plus sécurisé, le plus transparent et le plus sollicité de s'interconnecter. Sous la direction de Vincent English, Megaport a été développée par une équipe très chevronnée possédant une expérience approfondie en conception de réseaux porteurs mondiaux à grande échelle et connecte plus de 850 clients à travers plus de 185 centres de données dans le monde. Megaport est un partenaire technologique Alibaba Cloud, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire technologique AWS, un partenaire Microsoft Azure ExpressRoute, un partenaire Google Cloud Interconnect, un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange et un partenaire Salesforce Express Connect.

Megaport, Virtual Cross Connect, VXC et MegaIX sont des marques déposées de Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.

Pour en savoir plus sur Megaport, rendez-vous sur : www.megaport.com.

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 04:00 et diffusé par :