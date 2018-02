WeDo Technologies met en avant les risques de fraude cachés auxquels les opérateurs télécoms sont confrontés







Plus de 100 experts en fraude et assurance des revenus se familiarisent avec les fraudes liées actuellement les plus menaçantes dans le secteur des télécommunications

WeDo Technologies, le leader mondial dans le domaine de l'assurance des revenus et de l'évaluation du risque de fraude, a récemment accueilli son Groupe des utilisateurs WeDo de la région Asie-Pacifique. Plus de 100 professionnels des télécommunications se sont ainsi réunis à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour se familiariser avec les derniers risques de fraude cachés auxquels les opérateurs télécoms sont confrontés. L'événement de la région Asie-Pacifique fait partie des séries régionales d'événements pour groupe d'utilisateurs de WeDo Technologies, qui culminent avec la réunion du Groupe mondial des utilisateurs, qui se tient chaque année au Portugal. Parmi les orateurs invités à l'événement de la région Asie-Pacifique, on comptait des représentants de Maxis, Robi Axiata et Digi Telecommunications.

À Kuala Lumpur, WeDo Technologies met en avant les risques associés à la transformation numérique entreprise par les opérateurs télécoms. L'essor du contenu vidéo et mobile, et de nouveaux réseaux et services tels que la 5G, l'IdO et la NFV, ouvre la porte à de nouvelles menaces auxquelles les fournisseurs de services de communications doivent s'attaquer et contrôler d'urgence. En outre, WeDo Technologies a averti que les fraudeurs accélèrent le rythme auquel ils élaborent de nouvelles façons d'escroquer les opérateurs télécoms. Et cette tendance ne fait que commencer, tandis que des milliards de périphériques de l'IdO et une quantité massive de données vont se joindre à leurs réseaux.

« Les anciens systèmes de gestion de la fraude n'auront pas l'échelle et la sophistication nécessaires pour détecter les tendances anormales et identifier des activités frauduleuses à l'ère du 5G. Les technologies basées sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine seront les nouveaux piliers permettant aux opérateurs télécoms de déceler les fraudes plus rapidement et plus efficacement, ainsi que de définir et cibler les risques plus complexes. Nous réalisons d'importants investissements dans de nouvelles capacités, telles que des seuils adaptatifs établis par l'IA et la résolution de cas avancée, qui seront essentielles pour la gestion de la multitude de risques qui feront partie de la nouvelle normalité avec le 5G », a déclaré Bernardo Galvão Lucas, directeur de la stratégie et du marketing chez WeDo Technologies.

Outre les nouvelles capacités d'IA et d'apprentissage machine, WeDo a aussi rappelé comment les systèmes basés sur le Cloud peuvent aider à accélérer la modernisation de la solution de gestion des risques de fraude d'un opérateur. La solution RAID.Cloud de WeDo permet aux opérateurs de réagir plus rapidement aux activités frauduleuses, avec plus de souplesse, et avec les dernières avancées en matière de méthodes de détection. En s'appuyant sur le cloud, la solution RAID.Cloud de WeDo permet également de gagner du temps et de réduire les coûts grâce à des procédés d'intégration immédiats en libre-service et faciles d'utilisation. Ceci est rendu possible grâce au développement de plusieurs applications de détection à la pointe de la technologie, fournissant un profilage numérique, ainsi que des analyses d'assurance de l'expérience client et des services collaboratifs. En fin de compte, RAID.Cloud permet aux opérateurs de résoudre des types de fraudes spécifiques, tels que l'itinérance, le bypass ou encore l'IRSF, et d'équiper les opérateurs pour leur permettre de déterminer les futurs domaines de risque et de perte de revenus.

WeDo Technologies présentera les derniers développements apportés à ses produits, y compris RAID.Cloud, lors du Congrès mondial de la téléphonie mobile, du 26 février au 1er mars à Barcelone, en Espagne. Vous pourrez également en profiter pour assister à une démonstration en direct, ainsi que rencontrer notre PDG et l'équipe mondiale WeDo, alors passez nous voir au Hall 7, stand G10.

À propos de WeDo Technologies

Fondée en 2001, WeDo Technologies est le leader du marché mondial en assurance des revenus et en gestion des risques de fraude, grâce à des solutions logicielles de gestion des risques.

WeDo Technologies fournit des logiciels et des services experts de conseil aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communications dans le monde entier. Nous comptons actuellement plus de 200 clients répartis dans 108 pays, avec un réseau de plus de 600 experts professionnels hautement qualifiés. Nous possédons des bureaux répartis partout aux États-Unis, en Europe, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, ainsi qu'en Amérique Centrale et du Sud.

Le logiciel de WeDo Technologies analyse de grandes quantités de données, afin de surveiller, contrôler, gérer et optimiser les processus, d'assurer la protection des revenus et d'atténuer des risques.

Avec plus de 200 clients, y compris des organisations parmi les plus grandes du monde, WeDo Technologies est reconnue depuis longtemps comme un innovateur constant pour assurer le succès de ses clients le long d'un voyage de transformation continue.

WeDo Technologies. Know The Unknown .

