Protégez-Vous, mars 2018 - Whirlpool, LG, Frigidaire, KitchenAid... quelle marque est la plus fiable?

MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Acheter un appareil électroménager, c'est un peu comme jouer à la loterie : même le modèle le plus cher ou le plus performant peut s'avérer défectueux. Protégez-Vous ajoute donc un volet de fiabilité à son grand dossier annuel sur les réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle et laveuses.

Plus de 3 500 membres de notre communauté de consommateurs, DataConso, ont répondu à un questionnaire détaillé sur la durabilité et les bris des appareils qu'ils ont achetés au cours des cinq dernières années. Il en résulte un palmarès de 15 marques connues, un outil très attendu de nos lecteurs, qui réclament de l'information sur la durabilité afin de pouvoir mieux choisir entre les appareils les plus performants de nos tests.

Pas de roi incontesté

De toutes les marques évaluées, General Electric est celle qui figure le plus souvent parmi les plus fiables. Mis à part ses réfrigérateurs, toutes les catégories d'électroménagers de cette marque (cuisinières, laveuses et lave-vaisselle) affichent un taux de fiabilité supérieur à 75 %. Les autres marques qui ressortent ont un bilan plus mitigé, ne s'illustrant que dans une catégorie. Ainsi, Samsung ne se démarque que pour ses lave-vaisselle et Whirpool, pour ses réfrigérateurs.

Le classement complet des marques par type d'appareil est présenté dans l'édition de mars de Protégez-Vous, en complément d'un test qui classe 116 appareils selon leur performance lors de nos tests en laboratoire.

Que faire en cas de bris?

Si l'appareil que vous avez acheté brise prématurément, ne baissez pas les bras. Protégez-Vous présente une démarche en cinq étapes pour faire valoir vos droits, qui va de la négociation avec le commerçant à la défense de votre cause devant un juge de la Division des petites créances. Notre dossier décortique aussi huit jugements récents afin de vous aider à monter votre dossier pour la cour.

Nos porte-parole Clémence Lamarche et Marianne Paquette sont disponibles pour accorder des entrevues sur ce grand dossier de notre édition de mars 2018.

Le grand dossier « Électros » est accessible sur le site web et dans les applications tablettes iPad et Android de Protégez-Vous, de même que dans le numéro de mars 2018, qui sera en kiosque à partir du 20 février.

Protégez-Vous est un organisme sans but lucratif membre de l'International Consumer Research and Testing. Son équipe, experte et indépendante de toute influence commerciale, réalise des tests de produits dans des laboratoires spécialisés, ainsi que des sondages rigoureux et des enquêtes autonomes, ce qui permet de faire ressortir les meilleurs choix en matière de consommation. Protégez-Vous rejoint 300 000 citoyens par l'entremise de ses publications (magazine, projets spéciaux, site protegezvous.ca et applications iPad et Android), de ses infolettres et des réseaux sociaux.

