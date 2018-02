Le Forbes Travel Guide devoile son classement par etoiles 2018







199 hôtels à travers le monde se sont vu décerner les 5 étoiles tant convoitées ; 27 hôtels ont reçu la plus haute distinction pour la première fois

Couvrant 15 nouvelles destinations, avec un palmarès de lauréats plus important et diversifié que jamais, le classement Forbes poursuit son expansion mondiale au Moyen-Orient et en Afrique

À l'occasion de son entrée dans le classement, le Moyen-Orient peut désormais se prévaloir de compter quatre hôtels cinq étoiles, 21 hôtels quatre étoiles et six hôtels recommandés ; l'Amérique du Sud compte désormais un hôtel cinq étoiles

Le Forbes Travel Guide célèbre en 2018 son 60e anniversaire ; il annonce un remaniement complet de son site Web

Alors qu'il célèbre ses 60 ans d'existence, le Forbes Travel Guide a dévoilé aujourd'hui son 60e classement par étoiles des hôtels à travers le monde, perpétuant ainsi son approche extrêmement sélective qui distingue les meilleurs établissements du monde, et récompense un service bienveillant et personnalisé.

Parmi les lauréats de l'année 2018 figurent 27 nouveaux hôtels cinq étoiles, 70 nouveaux hôtels quatre étoiles et 76 nouveaux hôtels dans la catégorie « Recommandés ». Parmi les autres nouveaux lauréats se trouvent cinq restaurants cinq étoiles, 24 restaurants quatre étoiles et 10 restaurants recommandés. Le palmarès intègre également cinq nouveaux spas cinq étoiles et 29 nouveaux spas quatre étoiles. Pour consulter la liste complète des lauréats, veuillez cliquer ici.

Le Forbes Travel Guide évalue désormais les établissements dans 50 pays d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Afrique et du Moyen-Orient. De nouvelles destinations internationales sont prévues pour 2018, notamment : Abou Dabi, Amsterdam, Aruba, Chengdu, Dubaï, Hokkaido, la Jamaïque, Kuala Lumpur, Madrid, Marrakech, Okinawa, Panama, Prague, Sanya et Vienne. À l'heure où il fête ses 60 ans d'existence, le Forbes Travel Guide aspire à étendre son classement à 60 pays d'ici 2019.

« Il s'agit d'une année mémorable pour le Forbes Travel Guide. Cet anniversaire marque 60 années incroyables passées au service des hôtels et de leurs clients », s'est réjoui Gerard J. Inzerillo, le directeur général de Forbes Travel Guide. En tant que source de confiance privilégiée des voyageurs, nous mettons un point d'honneur à remplir notre mission : évaluer les établissements de luxe aux quatre coins du monde. Nous sommes ravis de rendre hommage aux lauréats étoilés de 2018, un ensemble exceptionnel d'hôtels, de restaurants et de spas qui possèdent une solide culture du service. Nous avons récompensé le groupe d'établissements le plus vaste à l'échelle mondiale de l'histoire de l'entreprise. Nous tenons à féliciter ces établissements pour leur détermination à garantir l'excellence. »

Outre l'anniversaire du Forbes Travel Guide, l'actualité de l'entreprise est marquée par la présentation de son site Web entièrement remanié, forbestravelguide.com, qui est disponible en version mobile et dresse la liste des établissements récompensés à l'échelle mondiale.

Afin de célébrer les lauréats de cette année, les établissements étoilés sont invités au « Verified », le Sommet de luxe organisé par Forbes Travel Guide au Beverly Hilton de Beverly Hills les 27 et 28 février. Ce sommet réunira toute une série de chefs renommés, dont : Geoffrey Zakarian et Wilfrid Hocquet du Georgie à Beverly Hills, Jean-Georges Vongerichten et Richard Archuleta du Jean-Georges à Beverly Hills, William Bradley de l'Addison Restaurant à San Diego, Samir Roonwal du The Blvd à Beverly Hills, Hilary Henderson du CUT à Beverly Hills, Kaleo Adams du Polo Lounge à Beverly Hills, Giuseppe Manco du The Restaurant at Mr. C à Beverly Hills, Craig Strong du Studio à Laguna Beach, Hugo Bolanos du Wolfgang Puck de l'hôtel Bel-Air à Beverly Hills, et Derek Poirier du Valrhona. Moët & Chandon, fournisseur officiel de champagne du Forbes Travel Guide en 2018, assurera l'approvisionnement en vin mousseux lors des festivités.

À l'occasion des 60 années du Forbes Travel Guide dans le secteur du voyage, la très populaire Pan Am Experience posera ses valises à l'événement « Verified » et fera revivre aux participants l'âge d'or de l'aviation dans le cadre d'un dîner raffiné à l'inspiration rétro.

POINTS FORTS, TENDANCES ET ANECDOTES 2018

En chiffres - Répartition des1 609 lauréats On compte 199 hôtels cinq étoiles, 513 hôtels quatre étoiles et 309 hôtels recommandés. Au total, 64 restaurants cinq étoiles, 171 restaurants quatre étoiles et 83 restaurants recommandés ont été distingués. Dans la catégorie spas, 60 établissements cinq étoiles et 210 établissements quatre étoiles ont obtenu une distinction.



Nouveautés et fait marquants À l'occasion de son entrée dans le classement, le Moyen-Orient s'est vu décerner de nombreuses étoiles. Cette région a décroché des distinctions cinq étoiles pour quatre hôtels (le Burj Al Arab Jumeirah à Dubaï, l'Emirates Palace à Abu Dhabi , le Four Seasons Hotel Dubai International Financial Centre et le Four Seasons Resort Dubai à Jumeirah Beach). En outre, elle s'illustre de façon impressionnante par 21 hôtels quatre étoiles et six hôtels recommandés.



L'Amérique du Sud fait ses premiers pas dans le classement et compte désormais un hôtel cinq étoiles. Niché au coeur du Parc national brésilien d'Iguaçu entre les chutes d'Iguaçu et la jungle, le Belmond Hotel das Cataratas offre le meilleur service d'excellence de la région.

Marrakech décolle avec deux hôtels cinq étoiles (le Mandarin Oriental et le Royal Mansour ), deux hôtels cinq étoiles (le Four Seasons Resort et La Mamounia) et deux hôtels recommandés (l'Amanjena et le Selman).

New York compte désormais deux nouveaux établissements cinq étoiles : le Baccarat Hotel and Residences et le Four Seasons Hotel, situés dans le centre-ville. La dernière fois qu'un hôtel new-yorkais s'était vu décerner cinq étoiles, c'était le Park Hyatt New York en 2016. En outre, la ville compte désormais un hôtel quatre étoiles supplémentaire : l'Archer Hotel New York.

Munich accueille son tout premier hôtel cinq étoiles, le Mandarin Oriental. Ce dernier vient intégrer la liste des hôtels classés à Munich , dont les hôtels quatre étoiles The Charles Hotel, le Rocco Forte Hotel, l'Hotel Bayerischer Hof et l'Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, ainsi que les hôtels recommandés l'Hotel München Palace et le Sofitel Munich Bayerpost.

Le Japon s'est lui aussi plutôt démarqué. Le Ritz-Carlton de Kyoto est désormais le premier hôtel cinq étoiles de la ville. Les établissements Four Seasons Hotel Kyoto et Suiran Luxury Collection Hotel se sont vu décerner quatre étoiles. Le Kyoto Hotel Okura est désormais un hôtel recommandé. Par ailleurs, le Shangri-La Hotel de Tokyo a remporté cinq étoiles. Le Capitol Hotel Tokyo et le Prince Gallery Tokyo Kioicho se sont vu décerner quatre étoiles.

Les hôtels indépendants ont fait forte impression. Parmi les établissements qui ont décroché cinq étoiles pour la première fois figurent Le Richemond à Genève, le Magee Homestead dans le Wyoming , le Meadowood Napa Valley, le Nemacolin Woodlands Resort - le Falling Rock à Farmington , en Pennsylvanie et le Williamsburg Inn en Virginie.

Le tout nouveau Waldorf Astoria de Beverly Hills est le premier hôtel Hilton de l'hémisphère occidental à se voir décerner cinq étoiles. La chaîne possède également un Waldorf Astoria cinq étoiles sur le Bund à Shanghai .

L'hôtel Rosewood Beijing a remporté cinq étoiles - une première pour la marque en Asie. Cet établissement, qui a été inauguré en 2014, est le premier de la chaîne Rosewood en Chine. Le Peninsula Beijing a lui aussi décroché cinq étoiles.

La chaîne Trump Hotels a remporté cinq étoiles pour ses établissements de Washington D.C. et de Vancouver , ce qui est plutôt rare pour de nouveaux établissements. Ces deux établissements ainsi que les autres lauréats fraîchement inaugurés (tels que le Waldorf Astoria à Beverly Hills et le Four Seasons Hotel dans le centre-ville de New York) prouvent que les hôtels font de plus en plus l'objet de stratégies de préouverture, incluant des pratiques de recrutement et de formation.

Les hôtels récompensés à Riviera Nayarit promettent de consolider davantage la réputation de luxe de cette destination. Le St. Regis Punta Mita Resort a remporté cinq étoiles tandis que le Grand Velas Riviera Nayarit s'est vu décerner quatre étoiles.

Le Forbes Travel Guide a accompli des progrès considérables dans son expansion mondiale puisqu'il couvre désormais de nouvelles destinations telles qu' Amsterdam (les hôtels Conservatorium, De L'Europe Amsterdam et Hotel Okura Amsterdam ont reçu quatre étoiles tandis que les établissements Andaz Amsterdam Prinsengracht, The Dylan, Hotel Pulitzer Amsterdam, InterContinental Amstel Amsterdam, Sofitel Legend The Grand Amsterdam et W Amsterdam sont désormais recommandés) et Vienne (les établissements Hotel Sacher Wien, Palais Coburg, Palais Hansen Kempinski et The Ritz-Carlton se sont vu décerner quatre étoiles tandis que les établissements Grand Hotel Wien, Hotel Bristol, A Luxury Collection Hotel, Hotel Imperial, A Luxury Collection Hotel, Hotel Sans Souci Wien, Park Hyatt Vienna et The Ring Hotel Vienna sont désormais recommandés).

Une galaxie d ' étoiles Un groupe d'élite de 13 établissements a obtenu la mention cinq étoiles pour leur hôtel, restaurant et spa. Parmi ces lauréats figurent : le Banyan Tree Macau, The Broadmoor à Colorado Springs, The Cloister à Sea Island en Géorgie, le Fairmont Grand Del Mar à San Diego , The Landmark Mandarin Oriental à Hong Kong , le Mandarin Oriental à Las Vegas , le Mandarin Oriental à Macau , le Meadowood Napa Valley, le Montage Laguna Beach, l'Ocean House à Watch Hill à Rhode Island , The Peninsula à Hong Kong , le Wynn à Las Vegas et le Wynn Palace à Macau .



L'Altira Macau et le Four Seasons Hotel Hong Kong ont reçu au total quatre mentions cinq étoiles pour l'hôtel, le spa et deux restaurants.

Le Nüwa Macau a décroché un total de cinq distinctions cinq étoiles pour l'hôtel, le spa et trois restaurants.

Le Mandarin Oriental à Hong Kong et le Wynn Macau ont obtenu un total remarquable de six distinctions cinq étoiles pour l'hôtel, le spa et quatre restaurants.

Là où les étoiles des hôtels brillent de mille feux Aux États-Unis, les régions qui comptent le plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles sont : la Californie (19), New York (11), la Floride (7), le Massachusetts (6) et le Nevada (5). La Californie a gagné un nouvel hôtel cinq étoiles cette année : le Napa's Meadowood Napa Valley.



Les villes des États-Unis comptant le plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles sont : New York (10), Beverly Hills (6), Las Vegas (5) et Miami (5).

À l'échelle mondiale, Macau est redevenue la ville qui compte le plus d'hôtels cinq étoiles (12). L'an dernier, elle se disputait la première place avec Paris (les deux villes en comptaient 10 chacune). Les autres villes comptant le plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles sont : Paris (10), Londres (9) et Hong Kong (8).

Là où les étoiles des restaurants brillent de mille feux Aux États-Unis, New York (7), le Nevada (6) et la Californie (5) comptent le plus grand nombre de restaurants cinq étoiles.



Les villes américaines qui comptent le plus de restaurants cinq étoiles sont New York (7) et Las Vegas (6).

À l'échelle mondiale, les villes comptant le plus de restaurants cinq étoiles sont Macau (12) et Hong Kong (9).

Disney possède désormais un restaurant cinq étoiles. Le Victoria & Albert's fait de la cuisine raffinée une attraction à part entière au Walt Disney World Resort d' Orlando .

La chaîne d'hôtels Peninsula s'est vu décerner sa première distinction cinq étoiles pour un restaurant. Il s'agit du restaurant Gaddi qui propose de la cuisine française gastronomique à l'hôtel Peninsula Hong Kong.

Là où les étoiles des spas brillent de mille feux Aux États-Unis, les régions réunissant le plus grand nombre de spas cinq étoiles sont : la Californie (9), la Floride (5) et le Nevada (5). En Californie, le tout nouveau spa cinq étoiles est le spa Rancho Valencia à San Diego .



Le Luna y Mar à Los Cabos et le Mandarin Oriental à Guangzhou constituent les premiers spas cinq étoiles de ces deux villes respectives.

À l'échelle mondiale, les villes comptant le plus grand nombre de spas cinq étoiles sont : Macau (8), Hong Kong (5), Las Vegas (5) et Shanghai (4).

Pour de plus amples informations sur la procédure de classement du Forbes Travel Guide, veuillez cliquer ici.

Pour consulter la liste complète des lauréats du Forbes Travel Guide 2018, veuillez cliquer ici.

À PROPOS DU FORBES TRAVEL GUIDE

Le Forbes Travel Guide est l'unique système de notation international et indépendant qui évalue les hôtels, les restaurants et les spas de luxe. Fondé en 1958 sous le nom de Mobil Travel Guide, il fut le premier système de notation à cinq étoiles des États-Unis. À l'heure actuelle, les évaluateurs du Forbes Travel Guide parcourent le monde de manière anonyme afin d'attribuer une note aux établissements sur la base de 900 critères rigoureux et objectifs. Le classement par étoiles annuel, les évaluations et les récits de voyage quotidiens de l'entreprise permettent aux voyageurs avisés de vivre les plus belles expériences de luxe à travers le monde. Pour de plus amples informations sur le Forbes Travel Guide, n'hésitez pas à consulter notre site forbestravelguide.com.

