Borderless Access lance « TAPP » - la clé du comportement et des émotions des consommateurs







BANGALORE, Inde, February 20, 2018 /PRNewswire/ --

Borderless Access, un fournisseur mondial de solutions d'études de marché numériques, met le comportement, les émotions et les micromoments des consommateurs à portée de main des marques avec son nouveau produit révolutionnaire « TAPP ». Ce lancement est dans la droite ligne de son ambition visant à être le leader mondial des solutions d'études de marché numériques pour mieux comprendre les expériences et les comportements des consommateurs, sur les marchés en pleine croissance comme sur les marchés développés, en se reposant des techniques d'analyse et des technologies avancées.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161017/429158LOGO )

Commentant le lancement de TAPP, Ruchika Gupta, PDG de Borderless Access, a déclaré : « Alors que l'usage des smartphones, des réseaux sociaux et d'autres plateformes de communication numérique ne cesse d'augmenter, ceux-ci offrent de vastes possibilités pour comprendre le comportement des consommateurs en temps réel et avec bien plus de détail qu'auparavant. Cela peut être une véritable aubaine pour les marques qui cherchent toujours des moyens de communiquer avec leurs clients au bon moment pour leur offrir leurs produits et leurs services. Grâce aux années d'expérience que nous avons accumulées à étudier des clients de toutes les régions, nous avons construit TAPP, qui a fait l'objet d'essais avec deux grandes marques internationales, leur permettant de comprendre les moments de vie et les expériences des consommateurs à différents moments et différents endroits. »

TAPP identifie les modèles et les tendances en étudiant les interactions des consommateurs ainsi que leur état émotionnel et leur comportement au sein de leur environnement grâce à des méthodologies uniques et à des algorithmes d'apprentissage automatique afin de fournir aux marques des informations riches, faciles à interpréter et à exploiter. Avec TAPP, les spécialistes du marketing et les chercheurs peuvent comprendre les micromoments des consommateurs pour élaborer des communications, gérer l'activation de la marque, tester des concepts, faire évoluer des produits, et plus encore.

TAPP permet aux spécialistes du marketing et aux chercheurs de cibler in situ et de développer efficacement du contenu qui correspond à leurs histoires.

À propos de Borderless Access :

Borderless Access, société internationale de solutions d'études de marché numériques, donne accès aux expériences et aux moments de vie de consommateurs engagés faisant partie de publics difficiles d'accès (consommateurs, publics B2B et spécialisés, notamment dans les soins de santé) sur les marchés émergents et développés, en s'appuyant sur la technologie et les statistiques communautaires pour servir une clientèle mondiale de sociétés d'études de marché, d'agences de publicité, de cabinets de conseil et d'entreprises finales.

Son approche axée sur l'innovation s'étend à la fourniture de produits et de solutions d'études de marché, tels que Panel Solutions, SmartSight, HealthSight, et TAPP.

Contact médias :

Anshul Agarwal

Marketing@borderlessaccess.com

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 03:00 et diffusé par :