/R E P R I S E -- Il y en aura pour tous les goûts au Salon International de l'auto de Québec du 6 au 11 mars 2018 à ExpoCité/

QUÉBEC, le 13 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'événement familial de la semaine de relâche ouvrira ses portes du 6 au 11 mars à ExpoCité. Accueillant chaque année plus de 70 000 visiteurs de partout au Québec, le Salon International de l'auto de Québec n'aura jamais été aussi diversifié !

Cette 37e édition innove une fois de plus avec ses trois pavillons pour les familles et les amateurs de voitures. L'événement prend le virage de la diversité ; il y en aura pour tous les styles, pour tous les âges, mais surtout, pour tous les goûts. Le Centre de foires fera place aux nouveautés de l'automobile, le Pavillon Silverwax sera la destination pour rêver et la Zone Familiale Toyota offrira plus de 20 000 pieds carrés de jeux gonflables au grand plaisir des enfants.

Les vedettes de 2018

Le Salon International de l'auto de Québec est avant tout l'endroit de prédilection pour s'informer et découvrir les nouveautés 2018-2019 du monde de l'automobile. Les manufacturiers réservent aux visiteurs de nombreuses primeurs provinciales et régionales dont la BMW I8 Roadster, le RAM 1500 Sport, la Mitsubishi Eclipse Cross et la nouvelle Nissan LEAF qui sera disponible exclusivement en essai routier grâce à CAA-Québec.

Pour la toute première fois de son histoire, le Pavillon Silverwax dédie une zone à des voitures appartenant à de grands collectionneurs privés, la Zone Collection. Une dizaine de modèles seront sur place. Il s'agit de la seule chance pour admirer ces voitures très rares, telles que la Lamborghini Countach 1989 25e anniversaire, la Bentley S 1956 de Diane Dufresne, ainsi qu'une AC 16/70 1937. Au même endroit, se trouve la Zone Prestige, destination ultime pour faire rêver : Ferrari, Maserati, Lotus, Lamborghini et bien plus. On y retrouvera entre autres la seule Lamborghini Aventador SV unique en son genre au monde. Autre nouveauté cette année: la Zone Antique. Au fil des années, les visiteurs ont souligné leur intérêt à observer ces pièces sorties tout droit du passé. Reconstitution d'un diner d'époque ainsi que quatre voitures composeront le décor.

Par ailleurs, la curiosité des amateurs de véhicules militaires sera satisfaite dans la Zone Forces armées canadiennes située au Centre de foires. Trois véhicules authentiques seront sur place et les intéressés pourront monter à bord. Les visiteurs se familiariseront avec le quotidien des soldats, en faisant l'expérience de la réalité virtuelle, de la vision de nuit ainsi qu'en essayant de l'équipement de militaires.

Le retour des essais routiers gratuits !

Que ce soit pour rendre un rêve réalité, pour améliorer sa conduite dans des conditions hivernales ou pour concrétiser une décision d'achat, les essais routiers sont offerts gratuitement à tous les visiteurs éligibles. Roulez Passion propose de faire l'expérience de la conduite de voitures de luxe dont une Porsche Boxster, une Audi R8 ainsi qu'une Jaguar F-Type R. Grande nouveauté : les cours de conduite hivernale avec Mitsubishi Motors. Dans un circuit fermé enneigé et sur la route, les participants pourront tester le Super Contrôle Intégral du Outlander PHEV, du Outlander ou du RVR. Par la même occasion, ils apprendront des techniques afin d'améliorer leur conduite dans des conditions hivernales avec nul autre que Carl Nadeau, pilote professionnel et chroniqueur automobile. Le CAA-Québec propose 8 modèles de voitures électriques dont la Volkswagen e-Golf, la BMW I3 REX et la Chevrolet Bolt EV.

Présentez-vous aux kiosques afin de vous inscrire. Tous les essais routiers sont gratuits et l'inscription est sous la formule, premier arrivé, premier servi. Pour les conditions et l'horaire, rendez-vous au www.salondelautodequebec.com, section Essais routiers.

Petits et grands seront choyés !

La Zone Familiale Toyota en collaboration avec Proludik est de retour en grand cette année. Ce troisième pavillon est sans contredit l'activité familiale par excellence de la semaine de relâche. Sur place, plus de 20 000 pieds carrés d'activités amusantes et de jeux gonflables. L'entrée est gratuite avec l'achat de votre billet du Salon de l'auto.

La Zone Interactive est l'endroit tout indiqué pour les mordus de jeux vidéo. Avec deux simulateurs de course, deux arcades reproduisant la conduite de camions lourds et de voitures, une Nintendo Switch et un authentique casque de réalité virtuelle, cette zone vous plongera assurément dans une autre dimension. Tentez votre chance pour établir le meilleur score et courez la chance de remporter un Xbox One en plus du tout nouveau jeu Forza 7.

Journée de la famille Normandin - dimanche 11 mars de 9h à 15h

Afin de bien conclure la semaine de relâche, le Salon de l'auto de Québec vous offre une journée remplie d'animation et de jeux. Petit train, camion de pompier, clown, mascottes, jeux gonflables, maquillage et piste de course géante ne sont qu'un avant-goût des activités offertes lors de cette journée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte jusqu'à 15h. Sourires et plaisir garantis!

Plus de 15 000 $ en prix à gagner

En visitant le Salon de l'auto au coût de 15$ pour les adultes, 8$ pour les adolescents (13 à 17 ans) et 5$ pour les enfants de moins de 12 ans, les visiteurs courent la chance de gagner la location pour 2 ans d'un Jeep Compass Sport 2018, un chèque cadeau de 1 500$ pour la location d'une voiture de luxe grâce à Roulez Passion ou un crédit-voyage de 1 000$ offert par CAA-Québec Voyages et CAA-Québec Garage recommandé. Pour participer, visitez l'espace Concours au Salon de l'auto.

Le Salon de l'auto de Québec en bref

Depuis plus de 37 ans, le Salon International de l'auto de Québec est une réalisation de la Corporation Mobilis. En 2017, plus de 71 000 personnes ont franchi les portes. Avec des retombées économiques dans la grande région de Québec de plus de 4,5 millions de dollars, le Salon de l'auto de Québec mobilise près de 2 500 travailleurs pendant ses 6 jours d'activités. La clientèle touristique représentant environ 30% de la clientèle globale génère des retombées touristiques de plus de 1,2 million de dollars. Près de 23 % des visiteurs éloignés séjournent en moyenne plus d'une nuitée dans le cadre le Salon de l'auto de Québec. Sans aucun doute, le Salon International de l'auto de Québec est l'activité incontournable pour toute la famille pendant la semaine de relâche, et engendre inévitablement des retombées intéressantes pour la Capitale-Nationale.

