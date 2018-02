ImplantCenter marque une nouvelle ère pour les services dentaires privés en Hongrie







ImplantCenter a récemment inauguré une toute nouvelle salle d'opération adaptée aux traitements les plus complexes. Il s'agit de l'un des nombreux développements qu'a connus la clinique, tels que l'inauguration de quatre appartements confortables permettant aux patients de se reposer après y avoir suivi un traitement et celle d'un centre d'enseignement en implantologie qui élargit l'éventail des services proposés. Ces développements font partie des améliorations constantes qui ont été apportées au cours des 15 dernières années, en parallèle à la fourniture d'un service de haute qualité.

La surface de la clinique a été multipliée par 10 et couvre désormais environ 1 800 m2. Le service de chirurgie buccale a été inauguré en 2015 et compte à présent huit salles de soins dentaires et quatre salles de chirurgie buccale. Toutes les salles d'opération peuvent être utilisées pour des traitements de chirurgie buccale ambulatoires. ImplantCenter est unique dans le monde de la dentisterie privée en Hongrie dans la mesure où elle permet de mettre en oeuvre des traitements de chirurgie buccale plus complexes en ambulatoire grâce à sa vaste salle d'opération entièrement équipée, inaugurée en novembre 2017. Dans le cadre de ses services, Implantcenter propose des chambres privées à un ou deux lits ainsi qu'un suivi médical des patients après chaque intervention chirurgicale.

« Afin d'offrir une solution aux problèmes dentaires de chaque patient, il était très important de fournir des services complets tels que les diagnostics (radiologie et TDM), les traitements généraux et populaires (dentisterie esthétique), la chirurgie buccale, la réhabilitation complète du sourire grâce aux implants, y compris des services d'ORL et de laboratoires dentaires », a déclaré le Dr Attila Kámán, le fondateur et directeur de la clinique.

Grâce à des innovations, des agrandissements et des développements exceptionnels, ImplantCenter est devenue une clinique privée de chirurgie dentaire et buccale incomparable en Hongrie. Elle offre des services de qualité qui pourraient concurrencer ceux offerts à l'international. La toute nouvelle salle d'opération adaptée aux traitements les plus complexes, les quatre appartements confortables destinés au repos post-traitement en clinique et le lancement de son établissement d'enseignement de pose d'implants en 2018 accroît le niveau de ses services. La clinique ImplantCenter accueille les patients indépendamment de leur âge, de leur langue maternelle et de la complexité du traitement dentaire dont ils ont besoin. Bénéficiant de 20 ans d'expérience, d'une connaissance des techniques les plus récentes et d'installations entièrement équipées, ImplantCenter estime qu'aucun cas n'est impossible à traiter.

« En tant que spécialistes en implantologie dentaire ayant réalisé avec succès la pose de quelques 27 000 implants, nous sommes en mesure d'apporter chaque année une solution à des cas toujours plus complexes et qualifiés de « sans espoir » de patients venant de partout dans le monde », a expliqué le Dr Attila Kaman. « En outre, nous avons créé un centre d'enseignement prêt à accueillir des spécialistes désireux de partager leurs connaissances avec les professionnels intéressés, afin de faciliter le rétablissement des patients. »

À propos d'ImplantCenter

La clinique de chirurgie dentaire et buccale Implantcenter a ouvert ses portes à Budapest en 2004. L'entreprise familiale dirigée par le Dr Attila Kaman (spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, et en implantologie) et son épouse, le Dr Edith Kámánné Bankós, a été conçue à long terme comme un grand projet selon le principe directeur consistant à faire appel à des technologies et techniques de classe mondiale, des matériaux de bonne qualité et une équipe hautement qualifiée et largement expérimentée sur le plan international.

