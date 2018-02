La fondation libanaise Adyan reçoit le 35e Prix Niwano de la paix







TOKYO, 19 février 2018 /PRNewswire/ -- La Fondation Niwano pour la paix remettra le 35e Prix Niwano de la paix à la fondation libanaise Adyan, en reconnaissance de son engagement permanent en faveur de l'édification globale de la paix, en particulier pour l'élaboration de son programme pour les enfants et les éducateurs, qui fournit des directives en matière de paix et de réconciliation aux personnes touchées par la guerre en Syrie.

Une cérémonie de remise des prix se tiendra à Tokyo, le 9 mai à 10h30. Outre la remise d'un certificat, la fondation recevra une médaille et la somme de 20 millions de yens.

En 2013, Adyan a répondu à la crise syrienne en offrant une médiation, un dialogue interreligieux et une éducation à la paix aux citoyens syriens vulnérables, tant au Liban qu'en Syrie. En 2016, Adyan a débuté un travail intensif en Irak pour renforcer les capacités des journalistes et des militants de la société civile à diffuser les valeurs de citoyenneté inclusive et de solidarité interreligieuse et guérir la société du traumatisme provoqué par l'ÉI.

En déclarant Adyan lauréat 2018, le Comité du Prix Niwano de la paix a expliqué que la fondation est « un acteur visible et engagé pour la paix » au Liban et ailleurs au Moyen-Orient, s'employant au plus haut niveau comme au niveau de la base, « exprimant les valeurs/principes inclusifs et interreligieux que le Prix Niwano souhaite mettre en avant. »

Prix Niwano de la paix :

Le Prix Niwano de la paix a été créé par la Fondation Niwano pour la paix afin d'honorer et de promouvoir les individus et les organisations qui ont contribué de façon significative à la coopération interreligieuse, faisant ainsi progresser la cause de la paix dans le monde, et afin de faire connaitre leurs accomplissements au plus grand nombre. La Fondation espère ainsi à la fois améliorer la compréhension et la coopération entre les différentes religions et encourager l'émergence de plus de personnes dévouées à la cause de la paix dans le monde. Le Prix Niwano est ainsi nommé en l'honneur de Nikkyo Niwano, fondateur et premier président de l'organisation bouddhiste laïque Rissho Kosei-kai.

Fondation Niwano pour la paix :

La Fondation Niwano pour la paix a été créée en 1978 dans le but de contribuer à la réalisation de la paix dans le monde et au renforcement d'une culture de la paix. La fondation fait la promotion de la recherche et d'autres activités fondées sur un esprit religieux et sert la cause de la paix dans des domaines tels que l'éducation, la science, la religion et la philosophie.

Contact :

