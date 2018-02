AvaTrade, leader des cryptodevises







AvaTrade continue de participer à la révolution des cryptodevises en ajoutant les pièces les plus populaires de 2018

AvaTrade, l'un des plus grands courtiers de Forex et CFD, a annoncé aujourd'hui qu'il ajoutait deux cryptodevises très populaires à son immense sélection d'instruments financiers.

Le Bitcoin Gold et l'EOS sont récemment devenus les instruments privilégiés des traders du monde entier et ils sont désormais disponibles sur les plateformes d'AvaTrade, dans les meilleures conditions de trading. AvaTrade a également annoncé une amélioration des conditions de trading, avec des spreads plus bas, une diminution des taux de swaps et une augmentation des tailles de positions.

Ces changement rentrent dans le cadre de la stratégie d'AvaTrade visant à profiter du boom des cryptodevises, qui a pris le monde financier d'assaut. AvaTrade a été l'un des premiers courtiers à proposer un trading 24h/24-7j/7 de CFD sur les plus grosses pièces virtuelles comme le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ethereum, le Ripple et le Litecoin. Le groupe reste aussi un leader de la révolution des cryptodevises. Avec AvaTrade, vous pouvez immédiatement commencer à trader des cryptomonnaies et éventuellement engranger des profits en ACHETANT quand les cours grimpent ou en VENDANT quand les cours descendent.

"En quelques années, les cryptodevises ont transformé le trading en ligne, pour les courtiers comme pour les traders. Chez AvaTrade nous faisons sans cesse tout notre possible pour proposer non seulement les progrès technologiques les plus avancés, mais aussi les actifs les plus populaires et les plus recherchés", explique le PDG d'AvaTrade, Dáire Ferguson.

À propos d'AvaTrade

AvaTrade, l'un des plus grands courtiers de Forex et CFD, a été fondé en 2006 et il propose plus de 250 instruments financiers, les meilleures plateformes de trading et une nouvelle application trading de pointe, AvaTradeGO. Les clients sont accompagnés par des gestionnaires de compte personnels et un service-client disponible 24h/24 dans 15 langues. AvaTrade s'adapte aux traders de tous niveaux et garantit un trading sécurisé grâce à un cryptage avancé et des comptes totalement séparés. AvaTrade est pleinement régulé dans l'UE, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud et dans les Îles vierges britanniques.

