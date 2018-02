Bonduelle annonce un accord visant l'acquisition auprès de Conagra de l'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada







Villeneuve d'Ascq, France, le 20 février 2018 - Communiqué

Bonduelle annonce un accord visant l'acquisition auprès de Conagra de l'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada

Bonduelle annonce avoir signé avec Conagra Brands Inc (NYSE : CAG) un accord visant l'acquisition de l'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada.

Cette acquisition comprend un droit d'utilisation de la marque Del Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et les stocks de produits y afférents commercialisés par Conagra pour un montant global de 43 millions de dollars canadiens. Faisant appel à des co-packers, dont Bonduelle, l'activité acquise exclut tout actif industriel et personnel.

Cette transaction deviendra définitive après levée de conditions suspensives, qui devraient intervenir avant la fin de mai 2018.

L'activité Del Monte au Canada, opérée par Conagra et présentant un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de dollars canadiens, complétera les activités de légumes en conserve et surgelé de la business unit Bonduelle Americas Long Life, pour une large part opérées sous marques de distributeurs, soulignant le développement souhaité du groupe dans les activités à marque et l'élargissement de son ambition au-delà du légume, à l'alimentation végétale.

