Conagra Brands Signe Un Accord Définitif Avec Le Groupe Bonduelle Pour Vendre Sa Division Canadienne De Fruits Et De Légumes Transformés Del Monte®







CHICAGO, 20 février 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Conagra Brands, Inc. (NYSE: CAG) a annoncé qu'elle a signé un accord définitif pour vendre sa division de fruits et de légumes transformés Del Monte au Canada au Groupe Bonduelle. La vente est assujettie aux conditions de clôture usuelles et elle devrait se conclure avant la fin du mois de mai 2018. La transaction est évaluée à environ 43 millions de dollars canadiens, ce qui équivaut environ à 34 millions de dollars américains au taux de change courant.

« Nous continuons à réorganiser notre portefeuille et à concentrer nos ressources dans les secteurs qui soutiennent le mieux notre stratégie d'affaires et qui sont une source de création de valeur pour les actionnaires », déclare Sean Connolly, président et directeur général de Conagra Brands. « Au Canada, Del Monte est une marque forte offrant des produits de qualité, et nous croyons que la division de fruits et de légumes transformés continuera à prospérer sous la propriété de Bonduelle. »

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier de Conagra Brands.

À propos de Conagra Brands

Conagra Brands, Inc. (NYSE: CAG), dont le siège social se trouve à Chicago, est l'une des sociétés productrices de produits alimentaires de marque la plus importante en Amérique du Nord. Guidée par un esprit entrepreneurial, Conagra Brands combine un riche héritage de production d'excellents produits alimentaires avec un accent particulier sur l'innovation. Le portefeuille de l'entreprise évolue de manière à satisfaire les préférences alimentaires changeantes des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, comme Marie Callender's®, Hunt's®, Healthy Choice®, Slim Jim®, Orville Redenbacher's®, VH®, POGO®, Aylmer® ainsi que les marques émergentes comme Alexia®, Frontera®, Duke's® et Angie's® BOOMCHICKAPOP® offrent des produits pour toute occasion. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.conagrabrands.com.

Remarque sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de l'administration et sont soumises à des incertitudes et à des modifications découlant de circonstances imprévisibles. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations sur les avantages escomptés de la cession en attente de la division de fruits et de légumes transformés Del Monte au Canada (« division Del Monte »), les autorisations réglementaires et l'échéancier prévu pour la finalisation de la transaction. Les lecteurs du présent communiqué de presse doivent bien comprendre que ces déclarations ne sont pas des garanties du rendement ni des résultats. Rien ne garantit que la cession en attente de la division Del Monte soit finalisée ; il existe des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats qui diffèrent sensiblement des déclarations prospectives faites aux présentes. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : le temps nécessaire pour finaliser la cession en attente de la division Del Monte, la capacité d'obtenir les autorisations réglementaires et de satisfaire les autres conditions de clôture de la cession en attente de la division Del Monte et le temps nécessaire pour le faire, la capacité de l'entreprise d'obtenir les avantages escomptés des acquisitions et cessions, dont la cession en attente de sa division Del Monte et la récente scission de sa division Lamb Weston et les autres risques décrits dans les rapports de l'entreprise déposés de temps en temps auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous prévenons les lecteurs de ne pas se fier indûment à toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse, déclaration qui n'est pertinente qu'à la date de la publication du présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

MÉDIAS :

Dan Hare

312 549-5355

Daniel.hare@conagra.com

INVESTISSEURS :

Brian Kearney

312 549-5002

ir@conagra.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479094/CB_CMYK_Texture_Logo.jpg

SOURCE Conagra Foods

Communiqué envoyé le 20 février 2018 à 01:30 et diffusé par :