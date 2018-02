QuEST Global innove sur le marché des services d'ingénierie pour les moteurs aéronautiques







La société devrait remporter de multiples contrats auprès des plus grands fabricants d'équipement d'origine internationaux de l'industrie aéronautique, et prévoit d'embaucher plus de 300 ingénieurs de fabrication et professionnels de la chaîne logistique

QuEST Global, une importante société de services d'ingénierie spécialisés, est idéalement placée pour capturer une part importante du marché des services d'ingénierie pour les moteurs aéronautiques cette année, avec de multiples contrats en préparation auprès de fabricants d'équipement d'origine du secteur des moteurs aéronautiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Mettant à profit son expertise du secteur et son important réservoir de talents, qui fait partie des plus compétents et des plus conséquents de l'industrie, QuEST s'est associée aux principaux fabricants d'équipement d'origine du secteur des moteurs aéronautiques au monde, tels que General Electric, Rolls Royce et Safran Aircraft Engines, en leur apportant ses services de soutien essentiels qui vont de la conception au développement en passant par l'ingénierie de fabrication et les services après-vente dans le domaine des moteurs aéronautiques, contribuant ainsi à leurs normes élevées en matière de fiabilité et de sécurité.

Ashok Baweja, vice-président de la compensation industrielle pour le secteur de la défense et de l'aéronautique chez QuEST, un vétéran de l'industrie, a déclaré : « L'industrie aérospatiale enregistre une croissance sans précédent de la demande mondiale, et les entreprises de moteurs aéronautiques accélèrent leur vitesse de production pour y répondre. Cette tendance se poursuivra au cours des trois à cinq prochaines années. CFM International, l'entreprise commune de GE Aviation et Safran Aircraft Engines, affiche un carnet de commandes record de plus de 14 000 moteurs LEAP. Son nombre de livraisons devrait atteindre environ 1 100 en 2018, contre 459 en 2017. »

Afin de répondre à cette demande croissante et à l'arriéré de commandes, et également en raison de l'importante pénurie d'ingénieurs aérospatiaux qualifiés, particulièrement dans les domaines de la fabrication et de la chaîne logistique, les fabricants d'équipement d'origine recherchent constamment des prestataires de services d'ingénierie complets tels que QuEST. Depuis plus de 20 ans, la société répond aux besoins en services d'ingénierie des plus grands acteurs mondiaux de l'industrie aérospatiale, et prévoit d'embaucher 300 ingénieurs de fabrication et professionnels de la chaîne logistique supplémentaires possédant une expérience notable des moteurs aéronautiques afin de répondre à ses engagements commerciaux croissants cette année. La demande d'ingénieurs chevronnés dans le domaine des moteurs aéronautiques est particulièrement forte.

D'après un rapport récent, la taille totale du marché de l'aérospatiale et de la défense en Inde devrait atteindre 70 milliards de dollars US en 2029. La campagne novatrice « Make in India » a conféré à l'Inde un grand avantage dans l'industrie aérospatiale mondiale. L'intention est d'accélérer les investissements dans les acquisitions et l'infrastructure, afin de créer une nouvelle voix parmi les acteurs mondiaux de l'aérospatiale.

« L'initiative "Make in India" pousse actuellement les fabricants d'équipement d'origine du secteur des moteurs aéronautiques à s'associer de plus en plus avec des prestataires de services aérospatiaux basés en Inde, car le pays envisage de produire un certain pourcentage d'aéronefs sur le sol national. Avec notre solide expérience, ayant travaillé avec des fabricants d'équipement d'origine internationaux au cours des deux dernières décennies à travers notre modèle de prestation "local-mondial", ces nouveaux contrats potentiels constitueront une occasion importante pour QuEST de mettre en valeur son expertise », ajoute Baweja.

QuEST a développé des outils de prédiction propriétaires basés sur des techniques d'analyse avancées, et possède une connaissance approfondie de la chaîne logistique complexe de la production de moteurs aéronautiques, garantissant ainsi une haute fiabilité pour répondre aux objectifs de production. Ayant démontré qu'elle pouvait honorer ses engagements au fil des années, la société a connu une croissance phénoménale au sein de l'industrie. Par ailleurs, QuEST s'apprête également à générer plus d'emplois hautement qualifiés dans cette industrie.

À propos de QuEST Global

Fondée en 1997 en ayant pour objectif de devenir un partenaire d'ingénierie international de confiance pour ses clients, QuEST s'est démarquée comme l'un des partenaires de solutions d'ingénierie les plus fiables pour ses prestigieux clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des moteurs aéronautiques, de l'énergie, du transport, de l'industrie pétrolière et gazière, des dispositifs médicaux et de la haute technologie, avec plus de 8 500 collaborateurs.

Le secteur vertical aérospatial de QuEST est le plus grand et celui qui connait la croissance la plus rapide, constituant pratiquement 40 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, et sert des clients dans les domaines des moteurs aéronautiques, des fuselages, des systèmes et de l'avionique. Ces dernières années, les ingénieurs de l'entreprise ont été impliqués dans l'élaboration de programmes de moteurs aéronautiques innovants, tels que les moteurs propfan ou open rotor (à soufflante non carénée), entre autres.

Récemment, Zinnov Management Consulting a désigné QuEST leader de l'industrie aérospatiale dans Zinnov Zones 2017 pour les services d'ingénierie de produits. Un autre cabinet d'analystes, HfS Research, a placé l'entreprise dans le cercle des gagnants de son premier rapport sur les services d'ingénierie aérospatiale.

