Résultats de la Banque HSBC Canada pour l'exercice 2017 et le quatrième trimestre de 2017

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est établi à 895 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, ce qui représente une hausse de 180 M$, ou 25 %, par rapport à celui de l'exercice 2016. Pour le quatrième trimestre de 2017, il s'est chiffré à 206 M$, soit 45 M$, ou 18 %, de moins que celui du quatrième trimestre de 2016.





Le bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire a atteint 630 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, en hausse de 144 M$, ou 30 %, comparativement à celui de l'exercice précédent. Pour le quatrième trimestre de 2017, il s'est chiffré à 142 M$, soit 36 M$, ou 20 %, de moins que celui du quatrième trimestre de 2016.





Le rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire a été de 13,3 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de 11,7 % pour le quatrième trimestre de 2017, contre 10,6 % et 15,4 %, pour les périodes correspondantes respectives de 2016.





Le ratio d'efficience s'est établi à 62,2 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et à 61,7 % pour le quatrième trimestre de 2017, contre 60,4 % et 63,5 % pour les périodes correspondantes respectives de 2016.





à 61,7 % pour le quatrième trimestre de 2017, contre 60,4 % et 63,5 % pour les périodes correspondantes respectives de 2016. Le total de l'actif se chiffrait à 96,4 G$ au 31 décembre 2017, en hausse de 1,7 G$, ou 1,8 %, par rapport au 31 décembre 2016.





Au 31 décembre 2017, le ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 s'établissait à 10,5 % (2016 : 10,5 %), le ratio du capital de catégorie 1, à 12,4 % (2016 : 12,5 %) et le ratio du capital total, à 14,7 % (2016 : 13,5 %).





Dans le cadre de son enquête annuelle mondiale de 2018 sur le financement du commerce international, le magazine Euromoney a décerné au Groupe HSBC la première place de son classement. À l'échelle nationale, les investissements effectués en 2017 par la HSBC dans les produits et les services de financement du commerce international ont placé la banque dans une position enviable pour tirer parti de la croissance dans ce domaine.





Les abréviations « M$ » et « G$ » signifient millions et milliards de dollars canadiens, respectivement.

Commentaire financier

Aperçu des résultats annuels

La Banque HSBC Canada a dégagé un bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat de 895 M$ pour l'exercice 2017, ce qui représente une hausse de 180 M$, ou 25 %, par rapport à celui de l'exercice 2016.

L'augmentation du bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'explique essentiellement par les reprises nettes sur pertes de valeur liées aux prêts de 108 M$, comparativement à des pertes de valeur nettes liées aux prêts de 107 M$ en 2016, soit une amélioration de 215 M$. Celle-ci a découlé d'une gestion proactive des risques et de bonnes conditions de crédit, et ce, surtout dans le secteur pétrolier et gazier. En outre, à la faveur de l'augmentation des prêts et avances, des intérêts recouvrés sur les prêts douteux et de l'incidence des modifications de taux de la Banque du Canada en juillet et en septembre, les produits d'intérêts nets se sont accrus de 50 M$, ou 4,4 %.

Ces hausses ont été contrebalancées en partie par un recul de 65 M$, ou 34 %, des produits de négociation par rapport à l'exercice précédent, où une transaction unique de novation et des ajustements d'évaluation de crédit et de financement avaient tous deux eu une incidence positive sur les produits de négociation. Qui plus est, le total des charges d'exploitation a augmenté de 34 M$, ou 2,7 %, ce qui reflète les dépenses stratégiques effectuées pour stimuler la croissance future et réduire les coûts ainsi que les investissements continus dans la mise en oeuvre d'initiatives de gestion des risques et de conformité.

Aperçu de la performance des secteurs d'activité mondiaux

Au pays, le plan stratégique du secteur des services aux entreprises consiste avant tout à accroître notre part de marché par voie d'une expansion dans l'Est (plus particulièrement en Ontario et au Québec), à augmenter la productivité grâce à une meilleure pénétration de nos produits, à rationaliser les processus, à optimiser notre gamme différenciée de produits du Commerce international et financement des comptes clients et du Service mondial de gestion des liquidités et de trésorerie et à consolider notre statut de chef de file des banques internationales grâce à un meilleur positionnement dans le corridor commercial entre le Canada et les États-Unis. En 2017, nous avons également mis en place des programmes permettant plus facilement à nos clients de signer et de nous retourner les documents requis, de remplir nos formulaires de demande de renseignements en lien avec nos obligations de connaissance des clients et d'entrer en relation avec des clients HSBC d'autres marchés. Nous avons élargi notre gamme de produits pour y inclure le financement des créances, le financement de la chaîne d'approvisionnement, les cartes destinées aux entreprises et d'autres instruments de dépôt.

Après avoir fait face au ralentissement du secteur de l'énergie au cours des exercices précédents, nous avons retrouvé notre élan en 2017, enregistrant ainsi une croissance de plus de 1 G$ des soldes de prêts depuis décembre 2016, croissance qui a découlé surtout des prêts et acceptations aux nouveaux clients. Notre interconnectivité internationale continue d'être un puissant moteur de croissance comme en témoigne la progression à deux chiffres des produits tirés des services bancaires aux filiales internationales et de ceux tirés du corridor commercial de la Chine élargie.

Le secteur des services bancaires internationaux et marchés conserve sa stratégie qui est bien établie, à savoir offrir des solutions financières sur mesure, l'objectif étant de devenir une banque de choix pour les clients qui sont prioritaires. Cette stratégie a évolué et met désormais davantage l'accent sur la connectivité entre les secteurs d'activité mondiaux de HSBC et entre les régions, mettant à profit le vaste réseau de distribution du Groupe HSBC.

En 2017, le secteur des services bancaires internationaux et marchés a accru les produits de commissions générés par ses transactions grâce à l'intensification de la prestation de services-conseils et de ses activités sur les marchés des capitaux d'emprunt, tirant ainsi parti du réseau mondial de la HSBC afin d'aider ses clients. Les corridors commerciaux nord-américains ont été les moteurs de la croissance à deux chiffres enregistrée pour l'ensemble de l'exercice.

Le secteur des services bancaires de détail et gestion de patrimoine a connu une solide croissance de 5,9 G$, ou 7,8 % au chapitre du total des soldes des comptes des clients (prêts, dépôts et gestion de patrimoine) et un accroissement de sa part de marché en 2017. Cette croissance découle d'un positionnement solide, de l'innovation, et d'investissements stratégiques visant à simplifier les services bancaires que nous offrons pour les rendre encore plus rapides et plus efficaces. Par exemple, nous avons prolongé les heures d'ouverture de certaines de nos succursales et avons remis en service, après l'avoir perfectionnée, une plateforme de courtage autogéré (InvestDirect HSBC). Nous avons aussi lancé Apple Pay, le service Live Sign, qui permet la signature à distance de documents, le dépôt mobile de chèques, le clavardage en direct pour les services bancaires en ligne et la nouvelle carte de crédit Mastercard HSBC Premier World Elite. Celle-ci offre aux voyageurs canadiens un des plans de primes-voyages les plus complets et les plus souples qui soient sur le marché et constitue un exemple parmi tant d'autres de l'innovation dont fait preuve la Banque HSBC Canada avec sa gamme de produits et de services. De tels investissements augmentent la satisfaction de la clientèle, comme en témoignent les résultats que la HSBC a obtenus dans le cadre d'une étude multi-intérêts sur l'excellence du service à la clientèle qu'a réalisée Ipsos. Ainsi, le pointage de la HSBC à ce chapitre s'est accru de 10 points de pourcentage de 2016 à 2017, une hausse significative d'un point de vue statistique.

En guise de commentaire sur les résultats, Sandra Stuart, présidente et chef de la direction de la Banque HSBC Canada, a fait la déclaration suivante : « Le bénéfice avant la charge d'impôt de l'exercice a augmenté de plus de 25 % par rapport à celui de 2016, grâce aux reprises sur pertes de valeur, à la croissance de l'actif des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises, aux investissements ciblés, à la gestion rigoureuse des frais et aux deux hausses de taux effectuées par la Banque du Canada.

« Le Canada demeure un marché prioritaire pour la HSBC, qui attire des investissements importants favorisant la croissance, l'augmentation de l'efficience et le développement d'initiatives en matière de conformité et de gestion des risques. Ces mesures ont eu un effet certain. Elles ont donné un élan à tous nos secteurs d'activité, et les revenus ont augmenté au cours des deux derniers trimestres. Ainsi, les services aux entreprises ont vu leurs revenus augmenter de 2 % à la suite de l'accroissement des emprunts commerciaux découlant de notre expansion dans l'Est du Canada et d'une pénétration accrue de nos produits. Les services bancaires internationaux et marchés ont enregistré une hausse de leurs revenus générés par des transactions ponctuelles, voyant même leurs activités bondir à un rythme supérieur à 10 % dans le corridor commercial nord-américain. Par ailleurs, du côté des services bancaires de détail et gestion de patrimoine, une augmentation record des soldes des comptes associés à nos produits de base a donné lieu à une hausse de 5 % des revenus tirés des activités poursuivies et à une augmentation de la part de marché.

Nous avons également amélioré notre capacité à tirer parti de la valeur du réseau international de la HSBC, en aidant nos clients à opérer dans un environnement commercial en constante évolution et à tirer avantage des nombreux accords d'échange conclus par le Canada. »

Analyse des résultats financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Les produits d'intérêts nets se sont établis à 1 177 M$ pour l'exercice 2017, en hausse de 50 M$, ou 4,4 %, par rapport à ceux de l'exercice 2016. Cette hausse s'explique par l'augmentation des prêts et avances, surtout en ce qui a trait aux prêts hypothécaires, par les intérêts recouvrés sur les prêts douteux et par l'incidence des modifications de taux qu'a effectuées la Banque du Canada en juillet et en septembre.

Les produits de commissions nets se sont chiffrés à 653 M$, en baisse de 14 M$, ou 2,1 %, par rapport à ceux de l'exercice 2016. La diminution des produits de commissions nets s'explique notamment par le recul de celles liées aux facilités de crédit et aux services à l'égard des comptes ainsi que des autres commissions, ce qui a été atténué par l'augmentation des commissions provenant des actifs sous gestion, laquelle a résulté de la hausse des soldes de comptes de gestion de patrimoine. Les charges de commissions se sont accrues de 8 M$, ou 12 %, en raison de l'augmentation des charges associées aux commissions interbancaires et de compensation, des récompenses sur cartes de crédit et des incitatifs versés aux nouveaux clients.

Les produits de négociation nets de l'exercice 2017 se sont établis à 125 M$, en baisse de 65 M$, ou 34 %, en regard de ceux de l'exercice 2016. Ce repli a résulté principalement d'une transaction unique de novation et d'ajustements d'évaluation de crédit et de financement par suite du resserrement des écarts de taux des clients et de ceux propres à la HSBC, facteurs qui avaient eu une incidence positive sur les produits de négociation de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets sur les activités de négociation se sont accrus de 6 M$, ou 35 %, et ce, grâce essentiellement à l'augmentation des produits d'intérêts tirés des titres de créance attribuable aux fluctuations des rendements et à la hausse des soldes moyens des comptes de négociation.

Les charges nettes liées aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur sont demeurées stables comparativement à celles de l'exercice 2016, se chiffrant ainsi à 4 M$. La banque désignait auparavant certaines de ses propres débentures subordonnées comme devant être constatées à la juste valeur. Le 10 avril 2017, ces dernières ont été entièrement remboursées conformément à leurs modalités contractuelles.

Les profits diminués des pertes liés aux placements financiers ont totalisé 31 M$ pour l'exercice 2017, soit une hausse de 7 M$, ou 29 %, comparativement à ceux de l'exercice précédent. La banque réalise des profits et des pertes sur ses placements financiers à la cession de placements financiers disponibles à la vente, qu'elle effectue dans le cadre de ses activités de gestion du bilan. En 2017, les profits provenant de la cession de placements financiers par suite du rééquilibrage du portefeuille d'actifs liquides de la banque ont augmenté.

Les autres produits d'exploitation ont atteint 88 M$, en hausse de 13 M$, ou 17 %, comparativement à ceux de l'exercice 2016. Cette hausse a résulté principalement de l'accroissement des produits réalisés auprès d'autres entités du Groupe HSBC en raison des activités de mise au point de logiciels que la banque a menées.

Les pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit ont consisté en une reprise de 108 M$, soit une amélioration de 215 M$ par rapport à l'exercice précédent. En regard de cette période, le montant net des reprises sur pertes de valeur liées aux prêts reflète la gestion proactive des risques et l'amélioration de la qualité du crédit, et ce, surtout dans le secteur pétrolier et gazier.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 1 289 M$, soit une augmentation de 34 M$, ou 2,7 %, par rapport à celui de l'exercice 2016. Cette hausse reflète les dépenses stratégiques que les secteurs d'activité mondiaux ont engagées pour stimuler la croissance future et réduire les coûts ainsi que les investissements continus dans la mise en oeuvre d'initiatives de gestion des risques et de conformité.

La quote-part du résultat des entreprises associées a consisté en un bénéfice de 6 M$, comparativement à une perte de 2 M$ pour 2016. La quote-part du résultat d'entreprises associées représente les variations de la valeur des placements de la banque dans des fonds d'actions de sociétés fermées.

En ce qui concerne la charge d'impôt sur le résultat, le taux d'imposition effectif a été de 25,3 % pour 2017, soit un taux inférieur à celui prévu par la loi, en raison du règlement de questions avec les administrations fiscales. Le taux d'imposition effectif pour 2016 avait été de 26,7 %.

Évolution de la situation financière

Actif

Le total de l'actif s'élevait à 96,4 G$ au 31 décembre 2017, en hausse de 1,7 G$, ou 1,8 %, par rapport à ce qu'il était au 31 décembre 2016. Cette hausse a découlé en partie d'une augmentation de 3,4 G$ des prêts et avances aux clients, en regard de ceux de l'exercice précédent. L'augmentation provient de la croissance de notre portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels, de l'intensification des activités d'octroi de prêts aux clients des services bancaires internationaux et d'une plus grande utilisation des facilités comprises dans notre portefeuille de prêts aux entreprises. Les autres actifs ont augmenté de 0,5 G$, en raison de l'accroissement des soldes non réglés à la clôture de l'exercice. Les engagements de clients en contrepartie d'acceptations se sont accrus de 0,5 G$, grâce à l'élargissement du volume des acceptations. La trésorerie et les soldes détenus dans les banques centrales ont augmenté de 0,3 G$, par suite de l'émission des actions privilégiées de catégorie 1, série I, le 7 décembre 2017. Des activités plus soutenues sur le plan des prises en pension ont permis à celles-ci de progresser de 0,2 G$.

La croissance des prêts et avances a été financée en partie par une baisse de 2,3 G$ des placements financiers par suite d'activités de gestion du bilan. Quant aux actifs détenus à des fins de transaction, ils ont reculé de 0,9 G$, en raison principalement de la réduction des titres de créance détenus à ces mêmes fins et du recul des comptes de règlement en raison du moment de la réalisation des transactions de négociation, facteurs qui ont été atténués par l'augmentation des bons du Trésor et autres lettres de change admissibles.

Passif

Le total du passif s'établissait à 90,7 G$ au 31 décembre 2017, en hausse de 1,4 G$, ou 1,6 %, par rapport à celui au 31 décembre 2016. L'augmentation du passif a découlé, entre autres choses, d'une hausse de 0,8 G$ des dépôts effectués par des banques dans des comptes du marché monétaire et des comptes vostro. Les titres de créance émis se sont accrus de 0,6 G$, à cause d'une augmentation des billets à court et moyen terme. Les acceptations ont monté de 0,5 G$, ce qui concorde avec les variations enregistrées à ce chapitre dans l'actif. Les comptes des clients ont augmenté de 0,4 G$, en raison de la progression des dépôts à terme et des comptes courants des services bancaires de détail et gestion de patrimoine et de celle des dépôts de la clientèle existante des services bancaires internationaux, ce qui a été annulé en partie par le recul des dépôts des services aux entreprises.

L'accroissement de ces passifs a été atténué par le repli des passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur, lesquels sont passés de 0,4 G$ en 2016 à néant en 2017 par suite du remboursement de débentures subordonnées durant l'exercice. Les autres passifs ont fléchi de 0,4 G$, en raison essentiellement du remboursement de fonds de financement à long terme à la clôture de l'exercice. Ce facteur a été neutralisé en partie par l'augmentation d'une somme à payer à court terme en lien avec le rachat des actions privilégiées de catégorie 1, séries C et D, le 31 décembre 2017.

Capitaux propres

Le total des capitaux propres s'établissait à 5,7 G$ au 31 décembre 2017, soit une hausse de 0,3 G$, ou 5,4 %, en regard de celui au 31 décembre 2016. Cette hausse est attribuable au bénéfice généré pour l'exercice, déduction faite des dividendes versés sur les actions ordinaires et les actions privilégiées.

Résultats du quatrième trimestre de 2017

Aperçu

La Banque HSBC Canada a dégagé un bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat de 206 M$ au quatrième trimestre de 2017, ce qui représente une baisse de 45 M$, ou 18 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2016.

Les pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit se sont établies à 1 M$ en 2017 en raison des pertes de valeurs spécifiques des services aux entreprises. Au quatrième trimestre de 2016, une reprise sur pertes de valeur de 61 M$, touchant principalement des comptes du secteur pétrolier et gazier, a été comptabilisée. Les produits de négociation du quatrième trimestre ont diminué de 14 M$, ou 31 %, ce qui est essentiellement imputable à la baisse des taux sur les produits tirés des dérivés de la sous-division taux pour l'exercice considéré et aux ajustements d'évaluation de crédit et de juste valeur liés au financement, qui avaient eu une incidence positive à l'exercice précédent. Ces facteurs ont été atténués par une hausse des produits d'intérêts nets sur les activités de négociation. Les produits d'intérêts nets se sont accrus de 36 M$, ou 13 %, ce qui est attribuable à l'augmentation des prêts et avances, à l'incidence des hausses de taux d'intérêt par la Banque du Canada en 2017 ainsi qu'à la hausse des intérêts recouvrés sur les prêts douteux.

Performance par élément de produits et de charges

Les produits d'intérêts nets se sont établis à 318 M$, pour une hausse de 36 M$, ou 13 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2016, ce qui s'explique par l'augmentation des prêts et avances, par l'incidence des hausses des taux d'intérêt par la Banque du Canada en 2017 ainsi que par l'augmentation des intérêts recouvrés sur les prêts douteux.

Les produits de commissions nets se sont établis à 159 M$, en baisse de 10 M$, ou 6 %, par rapport à ceux du trimestre correspondant de 2016. Cette baisse a résulté essentiellement de la diminution des commissions liées au financement des entreprises, aux services de paiement et aux services à l'égard des comptes. Les charges de commissions ont augmenté de 6 M$, ou 35 %, en raison de la hausse des frais liés aux récompenses sur cartes de crédit, des incitatifs versés aux nouveaux clients et de l'augmentation des frais de courtage.

Des produits de négociation nets de 31 M$ ont été inscrits, soit une baisse de 14 M$, ou 31 %, par rapport à ceux du même trimestre de 2016. Les produits tirés des activités de négociation ont fléchi de 7 M$ en raison de la baisse des produits tirés des dérivés de la sous-division taux. Les ajustements d'évaluation de crédit et de la juste valeur liés au financement ont également accusé une baisse de 9 M$, et ce, en raison des ajustements plus favorables constatés l'exercice précédent. Ces facteurs ont été compensés en partie par une augmentation de 5 M$ des produits d'intérêts nets sur les activités de négociation, qui a résulté de l'accroissement des produits d'intérêts tirés des titres de créance par suite de la fluctuation des rendements et de l'augmentation des soldes moyens des comptes de négociation.

Les charges nettes liées aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur ont été de néant. Ce résultat est lié aux débentures subordonnées que la banque avait auparavant désignées comme étant à la juste valeur. Le 10 avril 2017, elle a remboursé toutes ces débentures.

Les profits diminués des pertes liés aux placements financiers se sont chiffrés à 6 M$, en hausse de 12 M$, par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2016. Les activités de gestion du bilan ont généré des profits plus élevés à la cession de titres de créance disponibles à la vente par suite du rééquilibrage continu des actifs liquides de la banque.

Les autres produits d'exploitation se sont établis à 26 M$, soit une hausse de 3 M$, ou 13 %, par rapport à ceux constatés à la même période un an plus tôt, hausse qui s'explique surtout par l'augmentation des montants recouvrés auprès du Groupe HSBC pour des activités de conception de logiciels qu'a menées la banque.

Les pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit se sont établies à 1 M$, tandis qu'une reprise de 61 M$ avait été constatée un an plus tôt. Ces résultats ont découlé de pertes de valeur spécifiques des services aux entreprises au quatrième trimestre 2017 et de la reprise sur pertes de valeur inscrite au quatrième trimestre de 2016, et ce, principalement à l'égard de comptes du secteur pétrolier et gazier.

Les charges d'exploitation ont atteint 333 M$, en hausse de 8 M$, ou 2,5 %, par rapport au quatrième trimestre de 2016. Cette augmentation provient essentiellement des dépenses stratégiques qu'ont engagées les secteurs d'activité mondiaux pour assurer leur croissance future et mettre en oeuvre des initiatives de gestion des risques et de conformité.

La quote-part du résultat d'entreprises associées a reculé de 3 M$ comparativement au quatrième trimestre de 2016. Cette quote-part représente les variations de la valeur des placements de la banque dans des fonds d'actions de sociétés fermées.

En ce qui concerne la charge d'impôt sur le résultat, le taux d'imposition effectif du quatrième trimestre de 2017 a été de 26,1 %, ce qui se rapproche de celui prévu par la loi. Le taux d'imposition effectif du quatrième trimestre de 2016 avait été de 25,0 %.

Résultats des secteurs d'activité pour l'exercice 2017 et pour le quatrième trimestre de 2017

Services aux entreprises

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est établi à 590 M$ pour l'exercice 2017, en hausse de 203 M$, ou 52 %, par rapport à celui de 2016. Cette hausse est surtout attribuable à la diminution des pertes de valeur liées aux prêts, laquelle reflète l'amélioration de la qualité du crédit dans le secteur de l'énergie, et à la hausse du résultat d'exploitation générée par l'accroissement des soldes de prêts, le recouvrement d'intérêts sur les prêts douteux et l'incidence des changements de taux qu'a effectués la Banque du Canada en juillet et en septembre.

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat du quatrième trimestre de 2017 s'est établi à 139 M$, soit une baisse de 36 M$, ou 21 %, en regard de celui de la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse du bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat est essentiellement attribuable à des reprises sur pertes de valeur liées aux prêts de 3 M$ pour le quatrième trimestre de 2017, comparativement à des reprises de 58 M$, principalement dans le secteur du pétrole et du gaz, pour le quatrième trimestre de 2016. Ce facteur a été en partie compensé par un accroissement de 22 M$, ou 17 %, des produits d'intérêts nets, attribuable à une augmentation des soldes de prêts, aux intérêts recouvrés sur les prêts douteux et à l'incidence des hausses de taux d'intérêt effectuées par la Banque du Canada au cours de l'exercice.

Services bancaires internationaux et marchés

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est chiffré à 170 M$ pour l'exercice 2017, en baisse de 36 M$, ou 17 %, par rapport à celui de l'exercice précédent. La diminution a résulté d'une transaction unique de novation ainsi que d'ajustements d'évaluation de crédit et de financement, facteurs qui avaient tous deux eu des répercussions favorables sur les produits de négociation en 2016. Ces facteurs ont cependant été compensés par l'augmentation des produits tirés des activités de services-conseils et de prise ferme de titres de créance ainsi que par un niveau favorable de pertes de valeur liées aux prêts.

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat pour le quatrième trimestre de 2017 s'est établi à 30 M$, en baisse de 23 M$, ou 43 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Les pertes de valeur liées aux prêts se sont établies à 7 M$, contre une reprise de 2 M$ en 2016, en raison d'une perte de valeur spécifique constatée à l'égard d'un client au quatrième trimestre. Les produits de négociation ont diminué de 8 M$, ou 32 %, ce qui s'explique par les variations favorables des ajustements d'évaluation de crédit et de la juste valeur liés au financement qui avaient été comptabilisés à l'exercice précédent. Les produits de commissions nets ont baissé de 7 M$, ou 17 %. Ce recul est essentiellement imputable à la diminution des commissions générées sur les marchés de capitaux propres, découlant principalement du moment de la réalisation des transactions, compensée en partie par la hausse des commissions tirées des services-conseils. Les produits d'intérêts nets se sont accrus de 3 M$, ou 14 %, en raison de l'incidence des hausses de taux effectuées par la Banque du Canada au cours de l'exercice.

Services bancaires de détail et gestion de patrimoine

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat de l'exercice à l'étude a été de 80 M$, en hausse de 20 M$, ou 33 %, comparativement à celui de l'exercice 2016, ce qui a découlé surtout de la hausse des produits et des reprises sur pertes de valeur liées aux prêts. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'accroissement des investissements dans des initiatives stratégiques.

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat du quatrième trimestre de 2017 s'est chiffré à 29 M$, en hausse de 20 M$ par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation de 17 M$, ou 17 %, des produits d'intérêts nets, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, à la faveur de l'accroissement des volumes et de l'élargissement des écarts sur les prêts et les dépôts. Les reprises sur pertes de valeur liées aux prêts se sont établies en hausse de 2 M$, hausse attribuable à l'amélioration des conditions de crédit et à la réduction des provisions évaluées collectivement.

Centre général

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est établi à 55 M$ pour l'exercice 2017, soit une baisse de 7 M$, ou 11 %, en regard de celui de 2016. Les charges d'exploitation se sont accrues de 17 M$, ou 12 %, en raison d'investissements stratégiques visant à réduire les coûts à long terme. Les dépenses dans la technologie et les opérations engagées au nom d'autres entités du Groupe HSBC ont également augmenté (une hausse connexe ayant été enregistrée dans les autres produits d'exploitation). Les produits d'intérêts nets ont fléchi de 16 M$, ou 13 %, en raison de la baisse des rendements des produits d'investissement par rapport à ceux obtenus à l'exercice précédent. Ces variations ont été contrebalancées en partie par une hausse de 8 M$ de la quote-part du bénéfice d'entreprises associées, qui a découlé des placements de la banque dans des fonds d'actions de sociétés fermées. Les profits diminués des pertes liés aux placements financiers ont augmenté de 7 M$, ou 32 %, grâce à la hausse des profits réalisés à la cession de placements financiers par suite du rééquilibrage du portefeuille d'actifs liquides de la banque. Les autres produits d'exploitation ont augmenté de 7 M$, ou 14 %, grâce essentiellement à la hausse des produits générés auprès d'entités du Groupe pour des activités que la banque a menées.

Le bénéfice du quatrième trimestre de 2017 s'est établi à 8 M$, en baisse de 6 M$, ou 43 %, comparativement à celui de la période correspondante de 2016. Les produits d'intérêts nets ont diminué de 6 M$, ou 17 %, sous l'effet d'une baisse des rendements sur les produits de placement. Les profits diminués des pertes liés aux placements financiers ont enregistré une hausse et se sont établis à 6 M$, alors qu'une perte de 7 M$ avait été constatée pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse est attribuable aux profits sur la cession de placements financiers effectuée dans le cadre des activités de gestion du bilan. La quote-part du résultat d'entreprises associées a enregistré une baisse de 3 M$ liée aux variations de la valeur des placements de la banque dans des fonds d'actions de sociétés fermées.

Dividendes

Au cours de l'exercice, la Banque HSBC Canada a déclaré et versé des dividendes d'un montant de 235 M$ sur ses actions ordinaires, ce qui représente 106 M$ de moins que pour l'exercice précédent, ainsi que des dividendes d'un montant de 38 M$ sur les séries C, D et G de ses actions privilégiées de catégorie 1, soit le même montant que celui de l'exercice précédent. Aucun dividende n'a été déclaré en 2017 sur la série I de ses actions privilégiées de catégorie 1, qui ont été émises le 7 décembre 2017.

Des dividendes de 200 M$ ont été déclarés sur ses actions ordinaires et seront versés au plus tard le 30 mars 2018 à l'actionnaire inscrit le 15 février 2018.

Des dividendes trimestriels réguliers ont été déclarés sur la série G des actions privilégiées de catégorie 1 de la Banque HSBC Canada. Un dividende initial de 5 M$ a été déclaré sur la série I des actions privilégiées de catégorie 1 de la Banque HSBC Canada. Les dividendes seront versés conformément à leurs conditions, de la façon habituelle, le 31 mars 2018 ou le premier jour ouvrable suivant, aux actionnaires inscrits le 15 mars 2018.

Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS

Pour évaluer sa performance, la banque utilise, entre autres, des mesures financières dérivées des résultats qu'elle présente. Or, ces mesures ne sont ni présentées dans les états financiers ni définies aux termes des IFRS. Elles sont considérées comme non conformes aux IFRS; il est donc improbable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres entreprises. L'usage et la définition des mesures financières non conformes aux IFRS, auxquelles il est fait référence tout au long du présent document, sont présentés ci-après.

Ratios de la situation financière

Ces mesures sont des indicateurs de la stabilité du bilan de la banque et de l'utilisation des fonds aux fins du financement des actifs.

Le ratio des avances à des clients en pourcentage des comptes des clients correspond aux prêts et avances à des clients divisés par les comptes des clients, ces montants étant établis à l'aide des soldes de clôture de l'exercice.

La moyenne du total des capitaux propres attribuables aux actionnaires en pourcentage de la moyenne du total de l'actif correspond à la moyenne du total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de l'exercice (calculée à l'aide des soldes de fin de mois) divisée par la moyenne du total de l'actif de l'exercice (calculée à l'aide des soldes de fin de mois).

Ratios de rendement

La direction a recours à des ratios de rendement pour évaluer la rentabilité des capitaux propres, de l'actif et des actifs pondérés en fonction des risques.

Le rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire correspond au bénéfice de l'exercice attribuable à l'actionnaire ordinaire divisé par la moyenne des capitaux propres attribuables à l'actionnaire ordinaire (calculée à l'aide des soldes de fin de mois).

Le rendement après impôt de la moyenne du total de l'actif correspond au bénéfice de l'exercice attribuable à l'actionnaire ordinaire divisé par la moyenne de l'actif (calculée à l'aide des soldes de fin de mois).

Le rendement avant impôt de la moyenne des actifs pondérés en fonction des risques correspond au bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat divisé par la moyenne des soldes mensuels des actifs pondérés en fonction des risques de l'exercice. Les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés selon les lignes directrices énoncées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (« BSIF ») conformément aux normes en matière d'adéquation des fonds propres de Bâle III.

Ratios de couverture du crédit

La direction se sert des ratios de couverture du crédit pour évaluer l'importance des pertes de valeur liées aux prêts qui sont constatées par rapport au rendement de la banque et à la taille de ses portefeuilles de prêts aux clients pour l'exercice.

Les pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage du total du résultat d'exploitation représentent les pertes de valeur annuelles liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit calculées en pourcentage du total du résultat d'exploitation de l'exercice.

Les pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage de la moyenne du montant brut des avances à des clients et des acceptations désignent le montant annuel des pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit de l'exercice exprimé en pourcentage de la moyenne du montant brut des avances à des clients et des acceptations (calculée à l'aide des soldes de fin de mois de l'exercice).

Le total des comptes de correction de valeur en pourcentage des prêts et des acceptations douteux à la clôture de l'exercice correspond au total des comptes de correction de valeur calculé en pourcentage des prêts et des acceptations douteux selon les soldes de clôture de l'exercice.

Ratios d'efficience et de la composition des produits

Les ratios d'efficience et de la composition des produits sont des mesures de l'efficience de la banque à gérer ses charges d'exploitation dans le but de générer des produits, et sont des indicateurs de l'apport de chaque principale source de produits au total du résultat.

Le ratio d'efficience correspond au total des charges d'exploitation de l'exercice exprimé en pourcentage du total du résultat d'exploitation de l'exercice.

Le calcul du ratio d'efficience ajusté s'apparente à celui du ratio d'efficience, à la différence que le total du résultat d'exploitation annuel exclut les profits et pertes annuels liés aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur, puisque la variation de la valeur des titres de créance subordonnés émis par la banque est essentiellement attribuable aux fluctuations des taux sur les marchés et qu'elle n'est pas du ressort de la direction.

Les produits d'intérêts nets, produits de commissions nets et produits de négociation nets en pourcentage du total du résultat d'exploitation correspondent aux produits d'intérêts nets de l'exercice, aux produits de commissions nets de l'exercice et aux produits de négociation nets de l'exercice divisés par le total du résultat d'exploitation de l'exercice.



Renseignements relatifs à la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC, lequel est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 2 522 G$ US au 31 décembre 2017. Il sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau international constitué d'environ 3 900 bureaux répartis dans 67 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui sont reliés entre eux grâce à des technologies de pointe. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @hsbc_ca ou sur Facebook : @HSBCCanada

Banque HSBC Canada

Sommaire







(Montants en M$, sauf indication contraire) Trimestre clos le

Exercice clos le

31 décembre

2017 31 décembre

2016

31 décembre

2017 31 décembre

2016











Performance financière de la période











Total du résultat d'exploitation 540 512

2 070 2 079

Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 206 251

895 715

Bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire 142 178

630 486

Bénéfice de base par action ordinaire ($) 0,28 0,36

1,26 0,97











Ratios de performance (%)1











Ratios de rendement (%)











Rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire 11,7 15,4

13,3 10,6

Rendement après impôt de la moyenne du total de l'actif 0,59 0,73

0,66 0,51

Rendement avant impôt de la moyenne des actifs pondérés en fonction des risques2 1,8 2,4

2,1 1,7











Ratios de couverture du crédit (%)











Pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage du total du résultat d'exploitation 0,2 s. o.

s. o. 5,1

Pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage de la moyenne du montant brut des avances à des clients et des acceptations - s. o.

s. o. 0,2

Total des comptes de correction de valeur en pourcentage des prêts et acceptations douteux à la clôture de l'exercice 73,4 56,7

73,4 56,7











Ratios d'efficience et de la composition des produits (%)











Ratio d'efficience 61,7 63,5

62,2 60,4

Ratio d'efficience ajusté 61,7 63,5

62,1 60,2

En pourcentage du total du résultat d'exploitation :













- Produits d'intérêts nets 58,9 55,1

56,9 54,2



- Produits de commissions nets 29,4 33,0

31,5 32,1



- Produits de négociation nets 5,7 8,8

6,0 9,1













Exercice clos le







31 décembre

2017 31 décembre

2016





Situation financière à la clôture de la période











Prêts et avances à des clients 50 337 46 907







Comptes des clients 57 054 56 674







Ratio des avances à des clients en pourcentage des comptes des clients (%)1 88,2 82,8







Capitaux propres attribuables aux actionnaires 5 710 5 415







Moyenne du total des capitaux propres attribuables aux actionnaires en pourcentage de la moyenne du total de l'actif (%)1 5,9 5,7

















Mesures du capital2











Ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 (%) 10,5 10,5







Ratio du capital de catégorie 1 (%) 12,4 12,5







Ratio du capital total (%) 14,7 13,5







Ratio de levier (%) 4,9 4,7







Actifs pondérés en fonction des risques (M$) 45 035 42 005











1 Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » figurant dans le présent document pour une description des mesures financières non conformes aux IFRS. 2 La banque évalue l'adéquation de ses fonds propres en fonction de normes issues des lignes directrices émises par le BSIF conformément aux cadres d'adéquation des fonds propres de Bâle III.

Banque HSBC Canada État consolidé du résultat net









(Montants en M$, sauf les montants par action) Trimestre clos le

Exercice clos le



31 décembre

2017

31 décembre

2016

31 décembre

2017

31 décembre

2016



M$

M$

M$

M$



















Produits d'intérêts 526

445

1 910

1 744

Charges d'intérêts (208)

(163)

(733)

(617)

Produits d'intérêts nets 318

282

1 177

1 127



















Produits de commissions 182

186

729

735

Charges de commissions (23)

(17)

(76)

(68)

Produits de commissions nets 159

169

653

667



















Produits de négociation, à l'exclusion des produits d'intérêts nets 23

42

102

173

Produits d'intérêts nets sur les activités de négociation..... 8

3

23

17

Produits de négociation nets 31

45

125

190



















Charges nettes liées aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur -

(1)

(4)

(4)

Profits diminués des pertes liés aux placements financiers 6

(6)

31

24

Autres produits d'exploitation 26

23

88

75

Total du résultat d'exploitation 540

512

2 070

2 079

(Pertes de valeur)/reprises sur pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit (1)

61

108

(107)

Résultat d'exploitation net 539

573

2 178

1 972

Rémunération et avantages du personnel (168)

(166)

(705)

(662)

Charges générales et administratives (149)

(146)

(537)

(550)

Amortissement des immobilisations corporelles (10)

(10)

(33)

(33)

Amortissement et perte de valeur des immobilisations incorporelles (6)

(3)

(14)

(10)

Total des charges d'exploitation (333)

(325)

(1 289)

(1 255)

Bénéfice d'exploitation 206

248

889

717

Quote-part du bénéfice/(de la perte) d'entreprises associées -

3

6

(2)

Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 206

251

895

715

Charge d'impôt sur le résultat (54)

(63)

(227)

(191)

Bénéfice de l'exercice 152

188

668

524



















Bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire 142

178

630

486

Bénéfice attribuable aux détenteurs d'actions privilégiées.. 10

10

38

38

Bénéfice attribuable aux actionnaires 152

188

668

524



















Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers) 498 668

498 668

498 668

498 668

Bénéfice de base par action ordinaire 0,28 $ 0,36 $ 1,26 $ 0,97 $

Banque HSBC Canada

Bilan consolidé





Exercice clos le (Montants en M$) 31 décembre 2017

31 décembre 2016





ACTIF









Trésorerie et soldes détenus dans des banques centrales 411

66 Effets en cours de compensation auprès d'autres banques 25

58 Actifs détenus à des fins de transaction 5 373

6 288 Dérivés 3 675

3 850 Prêts et avances à des banques 1 221

1 071 Prêts et avances à des clients 50 337

46 907 Prises en pension à des fins autres que de transaction 6 153

5 938 Placements financiers 22 913

25 231 Autres actifs 899

417 Paiements anticipés et produits à recevoir 213

186 Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 4 801

4 322 Actifs d'impôt exigible 44

30 Immobilisations corporelles 106

104 Goodwill et immobilisations incorporelles 90

70 Impôt différé 118

119 Total de l'actif 96 379

94 657





PASSIF ET CAPITAUX PROPRES









Passif



Dépôts effectués par des banques 1 696

946 Comptes des clients 57 054

56 674 Mises en pension à des fins autres que de transaction 4 604

4 345 Effets en transit vers d'autres banques 299

82 Passifs détenus à des fins de transaction 3 701

3 784 Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur -

403 Dérivés 3 516

3 838 Titres de créance émis 10 820

10 256 Autres passifs 2 217

2 610 Acceptations 4 801

4 322 Charges à payer et produits différés 475

475 Passifs au titre des prestations de retraite 346

342 Créances subordonnées 1 039

1 039 Provisions 61

116 Passifs d'impôt exigible 40

10 Total du passif 90 669

89 242





Capitaux propres



Actions ordinaires 1 225

1 225 Actions privilégiées 850

850 Autres réserves (61)

27 Résultats non distribués 3 696

3 313 Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 5 710

5 415







Total du passif et des capitaux propres 96 379

94 657

Banque HSBC Canada Tableau consolidé des flux de trésorerie



(Montants en M$) Exercice clos le

31 décembre 2017

31 décembre 2016







Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :







Activités d'exploitation (1 054)

(87)

Activités d'investissement 2 278

(1 338)

Activités de financement (994)

1 092 Augmentation/(diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 230

(333) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1 650

1 983 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 1 880

1 650







Composition :







Trésorerie et soldes détenus dans des banques centrales1 411

66

Effets en cours de compensation auprès d'autres banques, montant net (274)

(24)

Prêts et avances à des banques - un mois ou moins 1 221

1 071

Prises en pension auprès de banques - un mois ou moins 414

443

Bons du Trésor et certificats de dépôt - trois mois ou moins 108

94 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 1 880

1 650





1 Au 31 décembre 2017, une tranche de la trésorerie de 355 M$ était réservée aux fins de rachat des actions privilégiées de catégorie 1, série C et D, soit un capital (350 M$) et des dividendes (5 M$) à payer le jour ouvrable suivant.

Banque HSBC Canada Information par secteur d'activité mondial (non audité)







(Montants en M$) Trimestre clos le

Exercice clos le

31 décembre

2017

31 décembre

2016

31 décembre

2017

31 décembre

2016 Services aux entreprises













Produits d'intérêts nets 150

128

545

525 Produits de commissions nets 75

74

286

293 Produits de négociation nets 7

8

32

31 Profits diminués des pertes liés aux placements financiers -

-

1

2 Autres produits d'exploitation 5

4

21

18 Total du résultat d'exploitation 237

214

885

869 Reprises sur pertes de valeur/(pertes de valeur) liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit.... 3

58

93

(90) Résultat d'exploitation net 240

272

978

779 Total des charges d'exploitation (101)

(97)

(388)

(392) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 139

175

590

387















Services bancaires internationaux et marchés













Produits d'intérêts nets 24

21

98

75 Produits de commissions nets 34

41

152

158 Produits de négociation nets 17

25

52

124 Profits diminués des pertes liés aux placements financiers -

-

-

(1) Autres produits d'exploitation -

-

-

(6) Total du résultat d'exploitation 75

87

302

350 (Pertes de valeur)/reprises sur pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit.... (7)

2

6

(10) Résultat d'exploitation net 68

89

308

340 Total des charges d'exploitation (38)

(36)

(138)

(134) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 30

53

170

206















Services bancaires de détail et gestion de patrimoine













Produits d'intérêts nets 114

97

425

402 Produits de commissions nets 50

54

215

216 Produits de négociation nets 7

6

24

22 Profits diminués des pertes liés aux placements financiers -

1

1

1 Autres produits d'exploitation 6

1

10

13 Total du résultat d'exploitation 177

159

675

654 Reprises sur pertes de valeur/(pertes de valeur) liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit 3

1

9

(7) Résultat d'exploitation net 180

160

684

647 Total des charges d'exploitation (151)

(151)

(604)

(587) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 29

9

80

60















Centre général













Produits d'intérêts nets 30

36

109

125 Produits de négociation nets -

6

17

13 Charges nettes liées aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur -

(1)

(4)

(4) Profits diminués des pertes liés aux instruments financiers 6

(7)

29

22 Autres produits d'exploitation 15

18

57

50 Total du résultat d'exploitation 51

52

208

206 Total des charges d'exploitation (43)

(41)

(159)

(142) Bénéfice d'exploitation 8

11

49

64 Quote-part du résultat d'entreprises associées -

3

6

(2) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 8

14

55

62

