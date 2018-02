Le Davos russe: le Forum Gaïdar 2018 est accueilli par l'ARENSP à Moscou







Du 16 au 18 janvier, l'Académie russe de l'économie nationale et du service public auprès du Président de la Fédération de Russie (ARENSP - ou RANEPA selon l'acronyme anglais) a accueilli à Moscou le neuvième Forum Gaïdar, qui est la première grande conférence d'experts internationaux sur l'économie mondiale de l'année. L'évènement rassemble chaque année des experts russes et étrangers, ainsi que de grands universitaires et professionnels de renommée internationale. Parmi les conférenciers figurent des hommes politiques, des économistes et des représentants des élites financières et économiques.

Les débats s'articulent autour de problèmes actuels conséquents et des questions les plus importantes dans l'environnement social et économique. Le Forum a été créé en 2010 en hommage à la mémoire de l'éminent économiste russe Iegor Gaïdar et bénéficie généralement du soutien du Premier ministre Dmitri Medvedev. Toutes les personnes exerçant une influence sur l'ordre mondial grâce à leurs réalisations pointues en économie peuvent y participer.

Voici une liste non exhaustive d'éminents experts qui ont pris la parole sur le Forum au gré des différentes éditions : le président de la Banque centrale européenne (2003-2011), président du G30 (Groupe des Trente), Jean-Claude Trichet ; le professeur Regius d'économie à la London School of Economics and Political Science, lauréat du prix Nobel d'économie, Christopher Pissarides ; le professeur à l'université de Yale, reconnu comme l'un des plus grands sociologues au monde, Immanuel Wallerstein ; le président de la République hellénique, Prokopis Pavlopoulos ; le ministre d'État (Premier ministre) de la principauté de Monaco, Michel Roger ; le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria ; le président de la République tchèque (2003-2013), Vaclav Klaus, et le PDG de Danone, Emmanuel Faber.

Le point fort de cette édition était « La Russie et le monde : valeurs et vertus ». Les participants ont débattu des moteurs du développement de l'innovation, de la société numérique, des opportunités commerciales, de l'approche groupée à l'ère de l'économie numérique, de l'administration publique, de la politique fiscale et la santé. Au programme il y avait des discussions et des sessions sur les problèmes les plus épineux de la nouvelle réalité : l'Europe après le Brexit, la façon d'attirer des investissements tout en faisant l'objet de sanctions, le marché mondial de l'énergie dans le cadre des nouvelles conditions, la protection de l'environnement, pour ne citer que ceux-là.

Ont assisté à l'évènement phare du forum, le débat plénier sur les valeurs et les vertus, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, qui a parlé des défis majeurs de notre époque : les inégalités croissantes - en termes de revenus et de développement territorial ; le risque de voir une fracture technologique artificielle se creuser entre les différentes régions du monde, ainsi que le besoin de garantir la sécurité dans l'espace numérique.

Le recteur de l'ARENSP, Vladimir Mau, a animé le débat.

Parmi les participants à la séance plénière, on comptait notamment la présidente-directrice générale de la Banque mondiale Kristalina Georgieva ; le président de JP Morgan Chase International, ancien président de la Banque d'Israël (1991-2000) et membre du Conseil consultatif international de l'ARENSP, Jacob Frenkel ; l'analyste politique, président du Center for Liberal Strategies de Sofia, membre permanent de l'Institut des sciences humaines de Vienne, Ivan Krastev ; le président du groupe de réflexion European Policy Center, président émérite du Conseil européen (2009-2014), ancien Premier ministre belge (2008-2009), Herman Van Rompuy, et le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Kai Mykkanen.

Le neuvième Forum Gaïdar a vu la présentation du rapport national sur le développement des entreprises high-tech dans les régions russes. Les experts ont en profité pour débattre de la croissance des économies et du bien-être régionaux, de l'efficacité des investissements des entreprises dans les nouveaux projets, des changements technologiques et du capital humain.

Le président de l'AACSB (Association des étudiants avancés d'écoles de commerce), Tom Robinson, le président de l'école de commerce IMD, Jean-François Manzoni, et le vice-recteur de l'ARENSP, Sergei Myasoyedov, ont identifié les principales tendances en termes d'enseignement du commerce à l'avenir, lors de la session consacrée aux « modèles d'écoles de commerce pour les dirigeants du 21[e] siècle ».

Les participants au Forum ont également débattu de la coopération franco-russe par le biais des sociétés civiles dans le cadre du programme de dialogue de Trianon. La conférence inaugurale, intitulée L'intelligence artificielle - un défi pour l'humanité, a suscité un grand intérêt.

Cette année, le Forum a réuni plus de 15 000 participants et 1 750 journalistes. C'est l'une des conférences économiques les plus référencées en Russie. Le Financial Times a classé le Forum dans les cinq principaux évènements mondiaux consacrés au commerce. Le Forum Gaïdar a été reconnu comme l'évènement commercial de l'année et a remporté le prix du Moscow Times en 2013.

