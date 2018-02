Grâce à l'innovation de Ski-Doo, plus de plaisir sur la neige avec un nouveau moteur turbo, plus de modèles REV Gen4 et un casque évolué







Les moteurs Rotax à quatre temps sont intégrés à la plateforme extrêmement réactive REV Gen4

Le moteur Rotax 900 ACE obtient une version turbo conçue en usine

Le puissant moteur Rotax 600R E-TEC est offert sur davantage de modèles

Le nouveau casque OXYGEN établit un nouveau standard en matière de performance et de fonctionnalité

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 19 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX:DOO) confirme sa place comme constructeur de motoneiges le plus populaire au monde avec de nouvelles annonces de premier plan dans le secteur. BRP intègre sa plateforme réputée Ski-Doo REV Gen4 aux modèles quatre temps afin d'offrir aux motoneigistes l'expérience Ski-Doo ultime avec le plus grand choix de moteurs jamais proposé. Ski-Doo dévoile également le moteur Rotax 900 ACE Turbo axé sur le conducteur, l'élargissement de la gamme 600R E-TEC et le tout nouveau casque OXYGEN.

Les nouveaux produits ont été dévoilés ce soir à des centaines de concessionnaires enthousiastes des États-Unis et du Canada dans le cadre du Club BRP, qui se tient à La Nouvelle-Orléans jusqu'à jeudi.

« Ce lancement de produit témoigne une fois de plus de la quête sans relâche de BRP pour améliorer l'expérience du motoneigiste en lui offrant des produits de classe mondiale, de l'ingéniosité et de l'innovation », affirme Marc R. Lacroix, directeur mondial du marketing pour Ski-Doo et Sea-Doo chez BRP. Les acheteurs de Ski-Doo profiteront désormais d'une gamme élargie de moteurs sur la plateforme REV Gen4, que ce soit des modèles Rotax ACE à quatre temps ou des modèles E-TEC à deux temps propres allant de 95 ch à 165 ch. »

Moteurs à quatre temps sur la plateforme REV Gen4

Le contrôle et la réactivité sont au coeur de la plateforme REV Gen4 de Ski-Doo. Les motoneigistes à la recherche de la puissance offerte par les moteurs à quatre temps peuvent maintenant profiter de ces avantages avec deux modèles différents : le Rotax 900 ACE et le Rotax 900 ACE Turbo. À compter de cet automne, les populaires motoneiges Renegade et Grand Touring et certains modèles Expedition seront également offerts avec les moteurs ACE en configuration REV Gen4. Un modèle Renegade X-RS sera aussi proposé en version turbocompressée.

900 ACE Turbo

Rotax se surpasse encore une fois en matière d'ingénierie avec son premier moteur turbocompressé conçu et fabriqué à l'interne, soit le 900 ACE Turbo de 150 ch. Tout dans ce moteur est axé sur l'expérience conducteur : grande fiabilité, économie de carburant améliorée et réponse exceptionnelle. Le moteur ne se limite pas au simple ajout d'un turbocompresseur au vénérable 900 ACE, car plus de 24 pièces ont été spécialement conçues pour cette application.

Davantage de motoneiges propulsées par le 600R E-TEC

Très bien accueilli lors de son lancement en janvier, le Ski-Doo MXZ 600R E-TEC n'était que la première étape pour le nouveau moteur 600R E-TEC. Conçu pour captiver les motoneigistes avec une réponse rapide du moteur et des rapports puissance-poids élevés, le 600R est maintenant proposé sur les modèles MXZ, Summit, Renegade et Grand Touring.

« La gamme Ski-Doo 2019 se concentre clairement sur la concrétisation de ce que nos clients recherchent en matière de motoneiges, affirme M. Lacroix. En intégrant les moteurs à quatre temps à la plateforme REV Gen4 et en lançant deux nouveaux moteurs dans plusieurs segments, nous permettons aux consommateurs de choisir le modèle parfait pour leur style. »

Casques OXYGEN

L'amélioration de l'expérience de conduite va au-delà du véhicule et c'est là une approche que préconise BRP depuis des années. La toute nouvelle gamme de casques OXYGEN est conçue de manière à offrir aux utilisateurs, même par temps froids, une expérience conviviale grâce à la facilité d'utilisation, moins de fatigue et une excellente protection. Le casque offre le plus grand champ de vision sans buée aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, tout en éliminant le besoin de porter des protège-visages, tandis que la construction légère M-Forge® procure aux pilotes un confort accru toute la journée durant.

Pour obtenir davantage de renseignements et de spécifications techniques sur ces nouveaux modèles Ski-Doo, visitez www.ski-doo.com.

