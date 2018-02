Un nouveau simulateur de vol entre en fonction grâce à un soutien gouvernemental







Les gouvernements fédéral et territorial versent 200 000 $ pour appuyer l'aviation dans le Nord.

WHITEHORSE, le 19 févr. 2018 /CNW/ - Un tout nouveau simulateur de vol, le premier du genre dans le Nord canadien, a été installé à l'Alkan Air Flight Academy de Whitehorse, au Yukon. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada et du gouvernement du Yukon, le Collège du Yukon a pu faire l'acquisition du simulateur dans le cadre du programme de diplôme de gestion dans le domaine de l'aviation.

Le financement a été annoncé aujourd'hui par Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor, et de l'honorable Ranj Pillai, vice-premier ministre et ministre du Développement économique.

Grâce à ce nouvel appareil d'entraînement, Whitehorse deviendra un lieu d'apprentissage unique de l'aviation dans le Nord. Le simulateur aidera les pilotes d'aujourd'hui et de demain à perfectionner leurs compétences et permettra au Collège d'offrir des services de formation aux membres de l'industrie de l'aviation du Yukon et d'ailleurs.

« Grâce à ce partenariat avec Alkan Air, le nouveau simulateur de vol viendra bonifier la formation sur l'aviation dans le Nord unique déjà offerte ici, au Yukon. Je me réjouis de voir le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon, le Collège du Yukon et l'industrie de l'aviation locale collaborer pour offrir de tels services de perfectionnement et de formation dans le Nord. »

Larry Bagnell

Député du Yukon

« Le gouvernement du Yukon a exprimé sa ferme volonté de réaliser des investissements stratégiques pour diversifier et stimuler l'économie du Yukon. L'achat d'un simulateur de vol permettra à des Yukonnais de développer des compétences ici même dans le territoire et de renforcer les capacités du secteur de l'aviation. »

Ranj Pillai

Ministre du Développement économique, gouvernement du Yukon

« Le simulateur est un élément clé de la formation de pilotage dans tout milieu scolaire. Tous les étudiants de l'école profiteront d'une meilleure éducation grâce au simulateur. »

Wendy Tayler

Présidente, Alkan Air

« Le nouveau simulateur est un investissement pour les futurs diplômés du programme de gestion dans le domaine de l'aviation. Il s'agit d'un outil d'entraînement inestimable grâce auquel les étudiants pourront expérimenter des situations de vol difficiles en toute sécurité, ce qui les aidera à devenir les pilotes calmes et débrouillards dont le Nord, et le Canada, a besoin. »

Karen Barnes

Rectrice et vice-chancelière, Collège du Yukon

En partenariat avec Alkan Air, le Collège du Yukon offre le programme de gestion dans le domaine de l'aviation, lequel permet aux étudiants de suivre une formation de pilotage à Alkan Air tout en suivant des cours d'administration au Collège.

offre le programme de gestion dans le domaine de l'aviation, lequel permet aux étudiants de suivre une formation de pilotage à Alkan Air tout en suivant des cours d'administration au Collège. Le gouvernement du Yukon a ajouté 100 000 $ à la somme de 100 000 $ versées par le gouvernement du Canada pour l'achat du simulateur de vol et son installation. Alkan Air a contribué à hauteur de 46 463 $.

a ajouté 100 000 $ à la somme de 100 000 $ versées par le gouvernement du pour l'achat du simulateur de vol et son installation. Alkan Air a contribué à hauteur de 46 463 $. Le programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) de CanNor a pour objectif de renforcer certains secteurs économiques clés dans les territoires. Le programme ISDEN appuie des projets qui stimulent la croissance et la diversification dans le Nord, qui favorisent l'innovation et le renforcement de la capacité et qui créent des emplois pour les résidents du Nord.

Pour en savoir davantage sur CanNor, rendez-vous à l'adresse : cannor.gc.ca

