L'imposition des frais d'adhésion au guichet unique dans les services de garde - Pour les RSG affiliées à la FSSS-CSN, ça ne passe pas?!

MONTRÉAL, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Malgré le fait que la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et le ministère de la Famille s'activent depuis des mois à négocier une entente concernant l'adhésion au guichet unique, on apprend ce matin que le ministère entend finalement imposer les frais d'accès aux responsables de service de garde (RSG) en milieu familial.

Une entente aurait d'ailleurs été conclue dès le mois de juin dernier avec la Coopérative Enfance Famille quant aux frais en question. Au mois de décembre dernier, la FSSS-CSN dénonçait cette orientation ministérielle visant à imposer des frais aux RSG alors que les discussions se poursuivaient toujours entre les parties dans le cadre du comité d'application de l'entente collective. En ce sens, la FSSS dénonce le double discours tenu par le ministère de la Famille.

La FSSS reconnaît une fois de plus que l'adhésion au guichet unique est un pas dans la bonne direction pour l'amélioration de la mise en valeur des services éducatifs en milieu familial, mais cet outil est davantage un moyen de gestion prévisionnel et un service direct aux parents à la recherche d'un service de garde. «?En imposant les frais d'adhésion aux responsables de service de garde en milieu familial, le ministère vient imposer une charge financière et administrative supplémentaire aux RSG dont la rémunération a très peu varié au cours des dernières années et qui sont aux prises avec les effets de la modulation des tarifs de garde favorisant le développement de garderies commerciales?», explique Lucie Longchamps, représentante des RSG à la FSSS-CSN.

«?Les frais d'adhésion ont toujours fait l'objet d'un refus catégorique de la part de la FSSS-CSN. Le ministre doit revoir sa position et rendre l'accès au guichet libre de frais. Comment se fait-il que les médecins n'ont pas à payer pour le guichet et que les RSG aient à payer de leur côté?? Cela n'a pas de sens?!?», lance Dany Lacasse, vice-président de la FSSS-CSN.

