Investissements TSPL Inc. annonce un regroupement d'actions







MONTRÉAL, 19 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements TSPL Inc. (la « Société » ou « TSPL ») annonce que, suivant l'approbation des actionnaires obtenue lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire de la Société du 31 octobre 2017, les administrateurs de la Société ont procédé, le 11 décembre 2017, au regroupement des actions ordinaires émises et en circulation, à raison d'une nouvelle action ordinaire contre vingt actions ordinaires. Le 11 décembre 2017, avant la réalisation du regroupement d'actions, le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation était d'environ 172 129 754 et immédiatement après le regroupement, le nombre d'actions ordinaires de TSPL s'élevait à environ 8 606 489. Les fractions d'actions résultant de ce regroupement ont été arrondies à la baisse à l'unité inférieure si la fraction obtenue était inférieure à 0,5 et elles ont été arrondies à la hausse à l'unité supérieure si la fraction obtenue était égale ou supérieure à 0,5.



Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de TSPL par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

