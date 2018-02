Le ministre MacAulay fera la promotion du commerce agricole avec la Californie et les États-Unis







OTTAWA, le 19 févr. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, qui a prononcé une allocution à l'occasion du congrès annuel de l'American Farm Bureau Federation le mois dernier, se rendra en Californie cette semaine pour une mission ministérielle.

Lors de ce voyage, le ministre MacAulay se rendra à Sacramento pour promouvoir le partenariat économique entre le Canada et la Californie et souligner les points forts du commerce agricole entre le Canada et les États-Unis. Les exportations de la Californie vers le Canada se sont chiffrées à 5,4 milliards de dollars (CAD) en 2016, ce qui fait du Canada le principal marché de la Californie pour les exportations agricoles et agroalimentaires.



Parallèlement aux négociations visant à moderniser l'Accord de libre-échange nord?américain (ALENA), le gouvernement du Canada déploie beaucoup d'efforts afin de créer des débouchés pour les producteurs et les transformateurs alimentaires des deux côtés de la frontière.



Pendant la mission, le Canada sera reconnu comme un important partenaire commercial des États-Unis tant à l'Assemblée législative qu'au Sénat de la Californie. Le ministre MacAulay, qui soulignera les avantages des échanges commerciaux entre la Californie et le Canada, rencontrera un membre de la délégation de la Californie au Congrès et prononcera une allocution à l'occasion d'une table ronde avec la Chambre de commerce de la Californie.

Les participants à la table ronde comprendront la secrétaire du département de l'Alimentation et de l'Agriculture de la Californie, Karen Ross, le président de la California Farm Bureau Federation, Jamie Johansson, et d'autres membres de premier plan des secteurs agricoles de la Californie et du Canada.

Le ministre rencontrera des fonctionnaires et des intervenants du secteur pour souligner l'importance de l'ALENA pour les entreprises des deux côtés de la frontière.

« J'attends avec intérêt l'occasion de rencontrer les représentants de la Californie pour discuter des énormes avantages économiques que l'ALENA nous a procurés et continue de nous offrir. Nous tenons à travailler avec nos partenaires signataires de l'ALENA afin de renforcer les relations économiques et les échanges commerciaux entre nos grandes nations. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

