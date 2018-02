Développement économique en Mauricie - Un fabricant de meubles maskinongeois réalise un investissement de près d'un million de dollars pour élargir son offre à l'international







LOUISEVILLE, QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer l'entreprise Meubles BDM + dans sa démarche visant à accroître sa visibilité et à faire connaître ses produits sur les marchés étrangers. L'aide financière gouvernementale, accordée par l'entremise du Programme Exportation (PEX) pour la réalisation de deux projets d'un coût total de 991 597 $, s'élève à 92 500 $.

Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Le premier projet, évalué à 763 097 $, vise à mettre en oeuvre une stratégie de développement du marché américain et à soutenir la participation de l'entreprise aux grands rendez-vous du meuble sur le territoire nord-américain que sont les salons High Point Market, en Caroline du Nord, ainsi que le Salon canadien du meuble, à Toronto. L'aide financière pour ce projet est de 32 000 $.

Quant au deuxième projet, évalué à 228 500 $, il consiste à réaliser des activités de commercialisation pour permettre à l'entreprise d'augmenter ses ventes au Canada et aux États?Unis. Les activités retenues regroupent des missions de prospection, des accueils d'acheteurs actuels et potentiels ainsi que de la formation pour les agents manufacturiers. Le projet comporte aussi l'adaptation et la traduction en anglais du nouveau site Web et de l'application mobile de l'entreprise, de même que l'ajustement, pour mieux répondre aux besoins de ses clients canadiens et américains, des documents promotionnels existants. L'aide financière pour ce projet se chiffre à 60 500 $.

Citations :

« La prospérité future du Québec et le développement régional reposent en bonne partie sur le dynamisme et l'essor de nos exportations. La croissance de nos entreprises est au coeur de la vitalité des régions parce qu'elle favorise leur pérennité et la création de bons emplois. C'est pourquoi notre gouvernement continue de promouvoir l'ouverture des marchés et d'encourager les entrepreneurs québécois à saisir les occasions d'affaires au?delà de nos frontières. »

Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions

« En vue de soutenir leurs ambitions sur les marchés extérieurs, le gouvernement met à la disposition des PME québécoises différents moyens leur permettant de renforcer leur capacité d'exportation et facilitant la mise en oeuvre de leurs projets de commercialisation à l'international. En ce sens, la participation des fabricants de meubles québécois à des foires et à des expositions commerciales représente un incontournable. Je réitère donc notre appui aux projets de Meubles BDM +, qui s'annoncent prometteurs. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Accroître les exportations québécoises constitue l'un des éléments importants de notre vision économique pour le Québec. Conquérir de nouveaux marchés est essentiel pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, et c'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir des projets comme ceux annoncés aujourd'hui. Jumelées aux efforts déployés par notre gouvernement dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'exportation, ces initiatives assureront la vitalité économique du Québec et de ses régions. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

Fondée en 1983, l'entreprise Meubles BDM +, dont le siège social est situé à Maskinongé, est l'un des fabricants de meubles les plus importants d'Amérique du Nord. Elle distribue également trois marques de produits importés d'Asie. Meubles BDM + et ses sociétés affiliées comptent plus de 500 employés répartis dans six usines de fabrication, un garage et trois centres de distribution.

Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

Lien connexe :

