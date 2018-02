Ouverture de la période de mise en candidature pour les Mérites en francisation des personnes immigrantes







MONTRÉAL, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de reconnaître les efforts de francisation des personnes immigrantes de même que les efforts des organisations et des personnes qui contribuent à leur francisation, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau, M. David Heurtel, lance l'appel de candidatures en vue de l'édition 2018 des Mérites en francisation des personnes immigrantes.

Cette année, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) décernera des Mérites dans cinq catégories : Personne immigrante non francophone, Personne réfugiée non francophone, Personne oeuvrant dans le domaine de la francisation des personnes immigrantes, Partenaire institutionnel ou communautaire et Entreprise. La remise de ces récompenses aura lieu le 17 mai prochain, lors du Gala des Mérites du français organisé par l'Office québécois de la langue française, en collaboration avec le MIDI.

La période de mise en candidature est ouverte jusqu'au vendredi 16 mars 2018.

« Les Mérites en francisation s'inscrivent dans les efforts de valorisation des personnes immigrantes et celles issues de la diversité afin de souligner le travail acharné des personnes qui ont fait du français un élément clé de leur réussite et de leur intégration à la société québécoise. Ils récompensent et reconnaissent, également, le travail essentiel qu'accomplissent les partenaires d'affaires, institutionnels et communautaires du MIDI et les personnes qui oeuvrent dans le domaine de la francisation auprès des personnes immigrantes. »

David Heurtel, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau

Personne immigrante non francophone

Cette récompense est décernée à une personne immigrante non francophone dont les efforts pour apprendre le français ou pour parfaire ses connaissances en français ont eu un effet déterminant sur sa carrière et sur son sentiment d'appartenance à la société québécoise. Le parcours de cette personne constitue une source d'inspiration pour les personnes nouvellement arrivées au Québec.

Personne réfugiée non francophone

Cette récompense est décernée à une personne réfugiée non francophone qui, malgré des défis importants, a réussi à s'intégrer à la société québécoise grâce à ses efforts pour apprendre le français ou pour parfaire ses connaissances en français et dont le parcours constitue une source d'inspiration pour les personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec.

Personne oeuvrant dans le domaine de la francisation des personnes immigrantes

Cette récompense est remise à une personne qui s'est illustrée au cours de sa carrière par sa contribution remarquable à la francisation des personnes immigrantes. Les réalisations, le dévouement et les initiatives de cette personne font d'elle une ressource phare dans le domaine.

Partenaire institutionnel ou communautaire

Cette récompense est attribuée à un partenaire du MIDI qui s'est distingué par la qualité des services de francisation qu'il offre aux personnes immigrantes. Ce partenaire a su promouvoir l'importance du français dans sa communauté. Il fait preuve d'imagination et de créativité pour favoriser les rapprochements interculturels et encourager la participation de sa clientèle à la société québécoise.

Entreprise

Cette récompense est remise à une entreprise qui s'est distinguée par ses efforts pour faciliter l'intégration de son personnel immigrant non francophone en lui permettant d'apprendre le français dans son milieu de travail.

Les dossiers de candidature doivent être transmis avant 17 h, le vendredi 16 mars 2018, par courriel ou par la poste.

Pour en savoir davantage sur les Mérites en francisation des personnes immigrantes 2018 et pour télécharger le formulaire de mise en candidature, rendez-vous dans le site www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/merites. Vous pouvez aussi communiquer avec M. Shanmugasunder Chetty à merites@midi.gouv.qc.ca ou au 514 940-1501, poste 20557.

