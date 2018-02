Nemaska Lithium annonce les résultats du vote des actionnaires







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 19 fév. 2018) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF)(FRANCFORT:N0T) annonce les résultats détaillés du vote concernant les propositions soumises à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le vendredi 16 février 2018 à 10h00 a.m. (l' « Assemblée »).

Les cinq candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 17 janvier 2018 furent élus administrateurs de Nemaska Lithium à l'Assemblée. Les résultats du vote s'expriment comme suit:

Conseil d'administration élu

Candidats Votes pour % pour Votes abstention % abstention Michel Baril 85 561 418 76,74 % 25 938 809 23,26 % François Biron 110 340 152 98,96 % 1 162 855 1,04 % Guy Bourassa 103 795 405 93,09 % 7 707 602 6,91 % Paul-Henri Couture 108 442 639 97,26 % 3 057 588 2,74 % René Lessard 108 391 541 97,21 % 3 111 466 2,79 %

Les résultats du vote à l'Assemblée concernant la nomination des auditeurs externes et l'adoption de nouveaux règlements administratifs de la Société s'expriment comme suit:

Nomination des auditeurs externes

Votes pour % pour Votes abstention % abstention 131 782 724 99,72 % 372 698 0,28 %

Adoption de nouveaux règlements administratifs

Votes pour % pour Votes contre % contre 97 924 289 87,82 % 13 578 718 12,18 %

À propos de Nemaska

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé majoritairement par l'électrification des transports et le stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium aspire à faciliter l'accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l'humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera à l'usine de Shawinigan le concentré produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium fait partie de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX, ainsi que de l'indice MSCI Canada Small Cap Index. Pour plus d'informations, visitez le nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

