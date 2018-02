Un nouvel environnement de travail pour l'équipe de Raymond Chabot Grant Thornton à Val-d'Or







VAL-D'OR, QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton cherche constamment à innover et à offrir un environnement opérationnel performant à ses talents et à ses clients. C'est pourquoi la société souligne avec fierté le déménagement de son équipe de Val-d'Or vers un nouvel emplacement d'affaires plus convivial et moderne en procédant à l'inauguration officielle de ses nouvelles installations.

La réalisation de ce projet colossal de 11?000 pieds carrés représente une fierté collective pour la cinquantaine d'employés de ce bureau. Une fierté qui, selon la direction de la société comptable, est aussi attribuable à ses clients ainsi qu'à ses partenaires. « Ceux-ci nous accordent leur confiance, nous inspirent au dépassement et marquent, par leur esprit entrepreneurial, l'histoire et l'essor de notre dynamique région », a souligné le vice-président régional, Serge Allard.

« La diversité des services que nous offrons, notre structure organisationnelle adaptée aux marchés locaux et l'étendue de notre présence au sein de la communauté témoignent de notre profond désir d'accompagner les entrepreneurs de la région et de participer à leur réussite, ici comme à l'étranger. Nous partageons une volonté constante de viser la qualité et l'excellence pour notre clientèle et les entrepreneurs de la région. Notre nouvel environnement de travail s'inscrit dans cet important objectif », a conclu monsieur Allard.

Enracinée à Val-d'Or depuis près de 70 ans, Raymond Chabot Grant Thornton poursuit donc avec dynamisme sa croissance au 1000, rue Germain, Val-d'Or.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2?300 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 200 professionnels et quelque 140 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 47?000 professionnels dans au-delà de 130 pays.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Communiqué envoyé le 19 février 2018 à 15:14 et diffusé par :