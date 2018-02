Réaction du Réseau de transport métropolitain suite à l'annonce d'une pétition liée aux retards sur la ligne Deux-Montagnes







MONTRÉAL, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Réseau de transport métropolitain (RTM) entend les demandes de sa clientèle et prend acte de la pétition mise en branle aujourd'hui par Trajectoire Québec concernant les retards sur la ligne Deux-Montagnes.

Loin de rester les bras croisés, nos équipes sont à pied d'oeuvre jour et nuit pour faire les vérifications nécessaires, répondre rapidement aux situations requérant une attention particulière, trouver des solutions et mettre en place des actions additionnelles de manière à avoir le moins d'impact possible sur le quotidien des usagers. Le retour de la ponctualité est une priorité.

Au cours des prochaines heures, une communication destinée à la clientèle sera transmise et fera le point sur les mesures correctives et les améliorations mises en place depuis le début de l'année.

Au cours des prochaines semaines, un plan d'actions plus élaboré sera communiqué afin de présenter les mesures concrètes qui seront déployées pour améliorer la fiabilité et la ponctualité du service de train.

« Aux commandes du RTM depuis huit mois, j'ai pris connaissance de l'état du matériel roulant et des infrastructures dont j'ai hérité. Je vous partagerai sous peu mon plan d'actions, incluant les investissements nécessaires. », souligne Raymond Bachant, directeur général du RTM.

Depuis le 1er juin 2017, le Réseau de transport métropolitain (RTM) a la responsabilité d'exploiter les services de transport collectif réguliers par autobus et trains de banlieue ainsi que le transport adapté sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (82 municipalités), de la réserve indienne de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme.

SOURCE Le Réseau de transport métropolitain

Communiqué envoyé le 19 février 2018 à 15:29 et diffusé par :