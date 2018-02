Nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée à Lac-Mégantic







LAC-MÉGANTIC, QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de mieux répondre aux besoins d'hébergement des aînés en Estrie et tout particulièrement dans la région de Lac-Mégantic, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que le député de Mégantic, monsieur Ghislain Bolduc, ont annoncé aujourd'hui que le projet de construction d'un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) a été mis sur pied.

Ce nouveau CHSLD sera construit sur le site de l'Hôpital Lac-Mégantic. Il disposera de 99 lits, incluant trois lits de surcapacité. Il regroupera en un même lieu les 43 lits du CHSLD actuel, de même que les 40 lits de l'unité de longue durée de l'hôpital. À la fin des travaux, l'immeuble abritant le CHSLD actuel sera déclaré excédentaire et vendu. Outre les lits transférés, le nouveau CHSLD offrira 16 nouvelles places d'hébergement à la population de Lac-Mégantic.

Citations :

« La mise en oeuvre de ce projet reflète bien la volonté de notre gouvernement de doter le réseau de la santé et des services sociaux d'infrastructures le plus modernes et sécuritaires possible, et tout particulièrement en ce qui concerne l'hébergement des aînés, dont le mieux-être général constitue l'une de nos priorités, notamment en matière de confidentialité, de sécurité et de confort. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de l'annonce de ce projet, qui représente un gain notable pour la population de Mégantic, non seulement pour nos aînés et leurs proches, mais aussi pour l'ensemble de la communauté en général. En effet, les gens de la région pourront, à terme, bénéficier d'un meilleur accès aux soins et aux services offerts à leur centre hospitalier, en raison des places libérées par le transfert des services d'hébergement vers le nouveau CHSLD. »

Ghislain Bolduc, député de Mégantic

« Le nouveau CHSLD qui sera construit à Lac-Mégantic vient répondre à un besoin réel de la population estrienne, laquelle fait face au même défi du vieillissement de la population qu'ailleurs au Québec. Je suis très heureux que notre gouvernement soit à l'écoute de nos communautés et qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour offrir aux aînés et à leur famille des services d'hébergement qui correspondent encore mieux aux attentes actuelles. »

Luc Fortin, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke

Faits saillants :

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée comme gestionnaire du projet. Celle-ci devra, en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et le Ministère, réaliser, coordonner et superviser toutes les étapes du projet, dont la réalisation d'un programme fonctionnel et technique, l'étude de faisabilité ainsi que la conception, pour lesquelles l'autorisation a été donnée.

Le nouveau CHSLD permettra d'offrir une majorité de chambres individuelles et de procéder à l'élimination complète des chambres partagées par plus de deux personnes. Le projet représente un investissement de 45 M$. Les travaux devraient se terminer en 2022.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 19 février 2018 à 14:45 et diffusé par :