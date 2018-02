Les gens au coeur des projets énergétiques - Des ingénieurs du Canada et de l'Inde travailleront ensemble pour produire des technologies à haut rendement énergétique et créer des emplois locaux







GUJARAT, Inde, le 19 févr. 2018 /CNW/ - Un des besoins pressants dans bien des pays est de pouvoir compter sur des sources d'énergie propres et efficaces pour alimenter leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs entreprises. La présence de sources d'énergie fiables amène une qualité de vie meilleure et plus stable.

C'est la raison pour laquelle des ingénieurs du Canada et de l'Inde travaillent ensemble dans le cadre d'un nouveau partenariat de recherche entre Kinectrics, une entreprise d'experts-conseils en énergie de Toronto, et l'Université des sciences judiciaires de Gujarat (GSFU). Dans le cadre de ce partenariat, on aménagera un nouveau laboratoire à la fine pointe de la technologie pour mettre au point et tester des conducteurs capables de transférer des quantités beaucoup plus importantes d'électricité que par le passé et à moindre coût dans les régions densément peuplées ou dans les centres industriels.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, a participé à la cérémonie de pose de la première pierre à l'emplacement où sera construit le futur laboratoire.

Les chercheurs qui travailleront à cette installation innovatrice mettront au point des conducteurs de transmission à haute capacité pratiques et économiques qui amélioreront la qualité et la fiabilité à long terme des sources d'énergie pour la population de l'Inde.

Kinectrics et GSFU investiront chacune 1,75 million de dollars dans ce partenariat qui donnera lieu à des collaborations de recherche entre les scientifiques canadiens et indiens, et à des possibilités de formation pour les étudiants indiens qui pourront acquérir les compétences nécessaires pour occuper les emplois de haute qualité dans le secteur croissant de l'énergie.

Citations

« Je félicite Kinectrics et GFSU pour ce nouveau partenariat, et je me réjouis à l'avance des technologies à haut rendement énergétique qui en découleront, car elles seront source de nouvelles possibilités d'apprentissage, de formation et d'emplois locaux. Les technologies de ce genre peuvent avoir des retombées importantes sur notre vie au quotidien et améliorer notre qualité de vie. »

-- La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan

« Ce sera le premier laboratoire au monde construit spécialement pour tester des conducteurs à haute température et à faible dilatation (HTLS). Le fait de mener ces tests sur place réduira les coûts du processus d'approbation pour les conducteurs HTLS et permettra de répondre à la demande croissante d'électricité en Inde, tout en assurant la qualité et la fiabilité à long terme de l'alimentation en électricité offerte à la population. »

-- Le président et chef de la direction de Kinectrics, David Harris

Les faits en bref

L'Université de sciences judiciaires de Gujarat (Gujarat Forensic Sciences University, en anglais) a été fondée en 2008. Elle est rapidement devenue une université de premier plan pour la recherche dans plusieurs domaines, des sciences médicales à la cybersécurité. Elle est aussi la première université au monde axée sur les sciences judiciaires et d'investigation.

Kinectrics a son siège social à Toronto au Canada . Les 1 000 ingénieurs et experts techniques de l'entreprise offrent des services-conseils en ingénierie pour la tenue de tests, l'inspection et l'homologation dans le domaine de l'alimentation, de la transmission et de la distribution en électricité dans le monde entier.

au . Les 1 000 ingénieurs et experts techniques de l'entreprise offrent des services-conseils en ingénierie pour la tenue de tests, l'inspection et l'homologation dans le domaine de l'alimentation, de la transmission et de la distribution en électricité dans le monde entier. Le laboratoire de Kinectrics devrait faire croître l'économie locale de l' Inde par plus de 4 millions de dollars ($CAN) au cours de la prochaine année. Il a aussi l'intention d'attirer et de favoriser le développement des entreprises dans les régions avoisinantes.

par plus de 4 millions de dollars ($CAN) au cours de la prochaine année. Il a aussi l'intention d'attirer et de favoriser le développement des entreprises dans les régions avoisinantes. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour stimuler la croissance des producteurs de technologies propres au Canada . Il a alloué plus de 2,3 milliards de dollars aux technologies propres dans le budget l'an passé seulement.

