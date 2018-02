Le gouvernement du Canada accorde un contrat pour le directeur principal des travaux de la mine Giant







YELLOWKNIFE, NWT, le 19 févr. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer une gestion sécuritaire du site de la mine Giant afin de protéger la santé et la sécurité des résidants locaux et de l'environnement.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, sont heureuses d'annoncer l'attribution du contrat pour le poste de directeur principal des travaux de la mine Giant. Il s'agit d'une étape importante dans les travaux d'assainissement de la mine.

À titre de directeur principal des travaux, Parsons Inc. offrira des services de gestion de construction à l'équipe du projet d'assainissement de la mine Giant durant deux étapes du projet. Les travaux prévus à l'étape 1 sont axés sur la responsabilité relative à la maintenance et à l'entretien du site et aux risques émergents ainsi que sur le soutien à la planification en vue d'un assainissement complet à l'étape 2. Les travaux débuteront immédiatement et se poursuivront jusqu'au 31 mars 2020. Leur coût maximal se chiffrera à 32 millions de dollars. Les coûts de l'étape 2 seront estimés à partir des travaux de conception menés à l'étape 1.

À l'étape 2, qui devrait débuter en 2020, Parsons Inc. supervisera la mise en oeuvre du plan d'assainissement global et des activités connexes. Ce contrat offrira des débouchés économiques et des possibilités d'emploi aux Autochtones et aux résidants du Nord. Le gouvernement du Canada est résolu à renouveler sa relation avec les Autochtones ainsi qu'à éliminer les écarts socio-économiques en appuyant le développement économique communautaire. Ce contrat constitue un pas vers l'atteinte de cet objectif.

Citations

«?L'annonce d'aujourd'hui marque un pas important afin de changer l'histoire du site pour qu'elle reflète les perspectives des collectivités, protège l'environnement et devienne un mmoteur de croissance économique et de création de débouchés pour les résidants du Nord et les Autochtones.?»

L'honorable Carolyn Bennett, M. D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

«?L'attribution de ce marché témoigne de l'engagement de notre gouvernement envers le Nord, envers les Autochtones et en matière d'environnement. Ce marché visera une participation locale maximale, créera des emplois, stimulera la croissance économique et protégera l'environnement pour les générations futures.?»

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

«?La santé et la sécurité des résidants du Nord ainsi qu'une saine gestion environnementale des contaminants constituent une priorité clé pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Je suis heureux de constater les progrès réalisés dans l'assainissement du site de la mine Giant, à Yellowknife. Je suis aussi satisfait de voir que le gouvernement fédéral a structuré le marché d'une manière qui assure une pleine participation des entreprises autochtones et du Nord en appui à Parsons Inc.?»

L'honorable Robert C. McLeod

Ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

"This contract award highlights our government's commitment to the North, to Indigenous Peoples, and to the environment. This contract will target maximum local involvement, create jobs, support economic growth, and ensure the protection of our environment for future generations."

The Honourable Carla Qualtrough

Minister of Public Services and Procurement

"The health and safety of Northerners and the sound environmental management of contaminants are a top priority for the Government of the Northwest Territories. I am pleased to see progress being made to remediate the Giant Mine Site in Yellowknife and satisfied that the federal government has structured the contract to allow for the fullest economic participation of Indigenous and northern businesses in supporting the work of Parsons Canada".

The Honourable Robert C. McLeod

Minister of Environment and Natural Resources

Government of the Northwest Territories

"La remise en état réussie de la mine Giant contribuera à la santé à long terme des résidants du Nord, de notre environnement et de notre économie. Je suis heureux que ce projet progresse avec l'attribution du contrat à Parsons Inc. et l'engagement envers l'emploi local. "

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

La mine Giant est une mine d'or abandonnée qui se situe à l'intérieur des limites de la ville de Yellowknife , dans les Territoires du Nord-Ouest. La mine a été en activité de 1948 à 1999. L'ancien propriétaire, Royal Oak Mines , a été mis sous séquestre en 1999, et la Cour suprême de l' Ontario a transféré la propriété du site à Affaires autochtones et du Nord Canada .

, dans les Territoires du Nord-Ouest. La mine a été en activité de 1948 à 1999. L'ancien propriétaire, , a été mis sous séquestre en 1999, et la Cour suprême de l' a transféré la propriété du site à Affaires autochtones et du . Le site de la mine Giant figure parmi les sites contaminés à priorité élevée de l'inventaire fédéral et nécessite une gestion continue afin d'assurer la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement.

Le projet d'assainissement de la mine Giant englobe le nettoyage de la totalité du site minier, tant les éléments de surface que souterrains.

Liens connexes

www.giant.gc.ca

