Invitation aux médias - Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 : le ministre Martin Coiteux rencontre les élus locaux de Charlevoix

QUÉBEC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Dans la cadre de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 (Stratégie OVT), le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, sera de passage le mardi 20 février dans la région de Charlevoix afin de rencontrer les élus locaux.

Pour l'occasion, il sera accompagné du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx et de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du tourisme, Mme Caroline Simard.



Rencontre avec le maire de Malbaie 8 h 55 : Mêlée de presse avec les ministres Coiteux et Proulx ainsi que la députée Simard.

Lieu : Hôtel le Germain Charlevoix

50, rue de la Ferme

Baie-Saint-Paul, Québec



Rencontre avec les maires et préfets de Charlevoix concernant la Stratégie OVT 10 h 25 : Prise d'images. 10 h 30 : Mêlée de presse avec le ministre Coiteux et la députée Simard.



Lieu : Hôtel le Germain Charlevoix

50, rue de la Ferme

Baie-Saint-Paul, Québec

