EBOX investit massivement dans son réseau de fibres optiques







LONGUEUIL, QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - EBOX investira plusieurs dizaines de millions de dollars dans le déploiement de son réseau de fibres optiques à travers le Québec et l'Ontario lors des prochaines années.

« EBOX débutera le déploiement de son réseau de fibres optiques ce printemps, en visant de façon prioritaire les centres urbains » affirme Jean-Philipe Béïque, PDG et cofondateur d'EBOX. « C'est l'investissement le plus important de l'histoire de l'entreprise », soutient-il.

De la fibre jusqu'à la maison

EBOX deviendra ainsi le premier fournisseur d'accès indépendant à offrir des forfaits FTTH (« Fiber to the Home » en anglais) au Québec. Cela permettra aux clients résidentiels et commerciaux d'EBOX de profiter de forfaits à très haute vitesse dès le déploiement du réseau dans leurs secteurs.

EBOX se positionne ainsi comme un chef de file de l'industrie et ses investissements massifs permettront la pérennité de l'entreprise.

À propos d'EBOX

EBOX est un fournisseur internet indépendant fondé en 1997 et situé dans la ville de Longueuil. L'entreprise offre, depuis plus de 20 ans, des services internet de qualité à plusieurs entreprises, organismes et particuliers du Québec et de l'Ontario. Pour plus d'informations, visiter www.ebox.ca

