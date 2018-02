Le gouvernement du Canada prend des mesures pour mieux comprendre les effets des contaminants sur les espèces aquatiques







OTTAWA, le 19 févr. 2018 /CNW/ - Nos océans, lacs et rivières sont pour la population canadienne une source d'aliments, d'activités récréatives et d'emplois bien payés. Le gouvernement du Canada est déterminé à comprendre les agents de stress nuisibles existant dans notre environnement pour que nous puissions mieux protéger nos océans et milieux d'eau douce pour les générations futures.

Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, a annoncé aujourd'hui que Pêches et Océans Canada octroie 2,7 millions de dollars à des chercheurs canadiens pour étudier les effets biologiques des contaminants sur nos poissons, mammifères marins et d'autres espèces aquatiques.

Financés par l'intermédiaire du Groupe consultatif national sur les contaminants de Pêches et Océans Canada, treize universités et organismes de recherche sans but lucratif mèneront des projets de recherche d'une durée d'un an ou de plusieurs années, qui porteront sur les agents thérapeutiques prescrits en aquaculture, les pesticides et d'autres contaminants soulevant de nouvelles préoccupations, y compris les microplastiques. Les résultats de ces projets de recherche contribueront à éclairer les décisions du MPO sur la façon de protéger et d'utiliser nos milieux marins et d'eau douce.

De concert avec Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international, et députée de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, Monsieur Beech a aussi annoncé que Pêches et Océans Canada s'associe au Coastal Ocean Research Institute (CORI) pour créer un partenariat de 1,3 million de dollars pour mener des recherches sur les microplastiques dans l'océan Pacifique, et étudier les effets des contaminants sur la santé et la reproduction de l'épaulard résident du sud.

The CORI mènera cette recherche dans le nouveau Centre d'entreprise scientifique du Pacifique du MPO. Situé à West Vancouver, le Centre d'entreprise scientifique du Pacifique est en voie de devenir un centre d'innovation multipartite offrant une plateforme ultramoderne au profit de la recherche scientifique en collaboration.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir les chercheurs canadiens qui travaillent dans l'espoir de comprendre comment divers contaminants, allant des pesticides aux microplastiques, nuisent à la santé de nos poissons et mammifères marins, dont l'épaulard résident du sud et le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent. Cette recherche nous aidera à prendre des décisions éclairées fondées sur des données scientifiques pour soutenir des pêches et des écosystèmes sains. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C. P., c. r., député, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes fiers d'accueillir le Coastal Ocean Research Institute dans notre nouveau Centre d'entreprise scientifique du Pacifique. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer de travailler avec des scientifiques, des chercheurs, des peuples autochtones, des partenaires gouvernementaux, des universitaires, l'industrie de la pêche, des ONG et la communauté des affaires en général, pour nous assurer que le Centre mène des recherches formidables pour le compte de tous les Canadiens. C'est une véritable source d'inspiration de voir tant d'intervenants travailler ensemble au profit des générations futures. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes très heureux de travailler aux côtés de nos collègues du MPO au nouveau Centre d'entreprise scientifique du Pacifique dans des domaines que les Canadiens considèrent comme importants. L'accès au laboratoire du Centre nous permettra de mener des travaux de recherche d'une importance capitale, qui contribueront à la protection des océans pour les générations futures. »

Le scientifique Peter Ross, vice-président, Recherche, Ocean Wise Conservation Association

« L'océan est une planche de salut pour les Britanno-Colombiens qui vivent sur la côte, d'un point de vue économique, social et culturel. Les investissements et les partenariats de recherche créés aujourd'hui nous aideront à mieux protéger et soutenir cette ressource vitale. »

Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et députée de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

Faits en bref

Le Groupe consultatif national sur les contaminants travaille avec des experts externes pour produire des connaissances scientifiques sur les effets biologiques des contaminants sur les organismes aquatiques et fournit des conseils à Pêches et Océans Canada et à d'autres ministères sur ces effets.

Au cours de l'été 2017, le Ministère a annoncé qu'il créerait deux Centres d'entreprise scientifique : celui de l'Atlantique, au Centre des pêches du Golfe du MPO à Moncton , au Nouveau-Brunswick, et celui du Pacifique, au Centre de recherche sur l'aquaculture et l'environnement du MPO à West Vancouver .

, au Nouveau-Brunswick, et celui du Pacifique, au Centre de recherche sur l'aquaculture et l'environnement du MPO à . Les deux Centres d'entreprise scientifique du Canada seront utilisés comme des centres de recherche pour la collaboration et permettront d'élargir les activités de recherche, de rendre les sciences de la mer plus accessibles, d'intégrer les connaissances écologiques traditionnelles aux processus de recherche et de promouvoir la mobilisation des communautés et les sciences citoyennes.

Documents connexes

Document d'information : Groupe national consultatif sur les contaminants - recherche financée

Liens connexes

Groupe national consultatif sur les contaminants

Site Web : http://www.dfo-mpo.gc.ca

Aimez-nous sur Facebook https://http://www.facebook.com/PechesOceansCanada

Suivez-nous sur Twitter! www.Twitter.com/MPO_DFO

Suivez-nous sur Twitter! https://twitter.com/MPO_Science

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Communiqué envoyé le 19 février 2018 à 13:05 et diffusé par :