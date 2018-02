Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux - L'aréna Francis-Bouillon maintenant plus accessible et écologique grâce à des travaux de mise aux normes de plus de 7,8 M$







MONTRÉAL, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement, en présence de M. Francis Bouillon, ancien joueur de hockey professionnel et maintenant entraîneur, développement des joueurs, pour l'organisation du Canadien de Montréal, a souligné, aujourd'hui, la fin des travaux réalisés en 2016-2017 à l'aréna Francis-Bouillon. L'événement a eu lieu à l'occasion du Festival sportif de MHM, qui s'adresse aux jeunes athlètes entre 6 et 12 ans en prévision des Jeux de Montréal. Les jeunes ont d'ailleurs eu la chance de patiner avec Francis Bouillon, qui a également généreusement signé des autographes pour leur plus grand plaisir!

Ce projet de mise aux normes de l'aréna Francis-Bouillon visait d'abord le remplacement des systèmes de réfrigération utilisant le fréon, substance appauvrissant la couche d'ozone par l'émission de gaz à effet de serre (GES), par un système fonctionnant à l'ammoniac n'émettant aucun GES. Le projet visait aussi la certification LEED-Argent, conformément à la politique de développement durable pour les édifices municipaux. De plus, la mise en place de mesures d'efficacité énergétique permet de récupérer la chaleur du système de réfrigération pour le chauffage de l'eau domestique, du bâtiment et de remplacer l'éclairage au-dessus de la patinoire par des ampoules à basse consommation.

« Il est primordial pour l'arrondissement, qui dispose de nombreuses installations sportives dont trois arénas municipaux, que l'activité physique puisse se pratiquer dans des lieux adaptés, sécuritaires et accessibles, qui répondent à des normes environnementales strictes. Ainsi, depuis la réouverture de l'aréna en septembre dernier, les usagers bénéficient d'un espace accessible universellement par l'ajout d'une plateforme pour les spectateurs à mobilité réduite, d'une rampe d'accessibilité universelle à l'entrée et de cases de stationnement à l'arrière de l'édifice. Par ailleurs, la sonorisation et l'éclairage d'ambiance ont été remplacés, bonifiant ainsi l'animation de l'aréna. Finalement, je me réjouis que Francis-Bouillon soit maintenant un aréna écologiquement responsable », a déclaré le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Francis Bouillon, qui a débuté sa carrière au sein des Jeunes sportifs Hochelaga (JSH), qu'il soutient toujours aujourd'hui, et passé la majeure partie de sa jeunesse dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, était visiblement heureux d'être sur place pour rencontrer les résidents et constater les améliorations apportées à l'aréna nommé en son honneur en 2011. « Le sport a toujours été au coeur de ma vie et il va de soi que j'encourage la pratique sportive pour tous. Grâce aux travaux réalisés récemment, l'aréna Francis-Bouillon est maintenant un lieu plus agréable et mieux adapté pour le sport de glace, et cela me réjouit. Je suis reconnaissant envers les différents paliers de gouvernement pour la conjugaison de leurs efforts dans un souci d'amélioration des installations sportives et, donc, de prioriser le bien-être des jeunes et moins jeunes qui les fréquentent, particulièrement dans mon quartier d'enfance! », a affirmé l'ancien défenseur.

Programme de mise aux normes des arénas municipaux

Réalisés dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, adopté par la Ville de Montréal, ces travaux ont nécessité un investissement global de plus de 7,8 M$ et ont été financés par la Ville de Montréal (4,98 M$), le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec (1 M$) et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (1,85 M$).

Le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux cible les 34 arénas de Montréal, soit 40 patinoires intérieures, d'ici 2020. Rappelons que de tels travaux ont été effectués en 2014-2015 à l'aréna Clément-Jetté et que d'autres sont en cours aux arénas Saint-Donat et Maurice-Richard.

Pour consulter l'album Flickr : flickr.com/photos/arrondissement_mhm

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

