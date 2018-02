Cook it boucle une ronde de financement de 1,6M$ et lance sa campagne « Ça va changer votre vie »







MONTRÉAL, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Cook it, qui vient de compléter une ronde de financement de 1.6M$, lance une nouvelle campagne publicitaire. La ronde a été dirigée par la dragonne Arlene Dickinson et son nouveau fonds d'investissement District Ventures, suite à la participation de l'entreprise à Dragon's Den.

L'argent servira notamment à promouvoir le service de Cook it auprès d'un plus grand nombre de familles. La nouvelle campagne de Cook it, intitulée « Ça va changer votre vie », comprend des publicités à la télé, sur le Web, et de l'affichage à l'extérieur. À travers une série de vidéos humoristiques, Pierre-Luc Miville et son équipe de Koze présentent la famille Bouffard, pour qui la vie a complètement changé depuis l'arrivée de Cook it dans leur cuisine. Avec l'arrivée du service de prêt-à-cuisiner dans leur vie, on découvre que la famille Bouffard a beaucoup plus de temps pour être ensemble. Peut-être même trop...?

Inspirés par le chaos de la vie quotidienne, la campagne d'affichage, elle, met en scène la réalité familiale de milliers de québécois. Oubliez les cuisines impeccables et les parents zen des publicités qu'on voit tous les jours à la télé, on y dépeint de façon caricaturale ce qu'on oserait appeler "la vraie vie".

Et comment ça va changer votre vie? Cook it c'est une boîte magique qui simplifie la planification et la préparation des repas, permettant ainsi d'avoir plus de temps pour les choses importantes: la famille et les moments de qualité. Qui ne rêve pas de pouvoir écouter tranquillement ses séries Netflix ou de jouer une partie de Monopoly au beau milieu de la semaine? Devenir client chez Cook it c'est donner un petit coup de pied au derrière du chaos et garder plus de temps pour ce qui compte vraiment.

La série de vidéos est lancée dès aujourd'hui sur le web. De plus, quatre immenses panneaux ont été installés sur les principales routes qui mènent vers de la région métropolitaine pour que la marque Cook it devienne l'une des préférées des Québécois.

À propos de Cook it

Depuis 3 ans, Judith Fetzer (cofondatrice de Cook it et maman) et son équipe révolutionnent la préparation des repas des familles québécoises. Cependant, la dernière année a été synonyme de grands changements au sein de l'entreprise et sous les conseils de son mentor M.Bouchard, Cook it à le vent dans les voiles.. Les perspectives pour le service de prêt-à-manger sont excellentes et l'entreprise promet de changer la vie d'encore plus de familles québécoises. Faites comme la famille Bouffard et offrez-vous du temps qualité ensemble.

