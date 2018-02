Le volume des paiements mobiles UnionPay augmente alors que les touristes chinois célèbrent la fête du printemps dans le monde entier







SHANGHAI, 19 février 2018 /CNW/ - Nous sommes au cinquième jour de la fête du printemps chinois et le Nouvel An chinois est devenu une haute saison touristique car de plus en plus de touristes chinois célèbrent les festivités à l'étranger. Selon les chiffres de l'Académie chinoise de tourisme, ce sont 6,5 millions de Chinois qui se sont rendus à l'étranger pour la fête du printemps et les commerçants du monde s'efforcent d'améliorer leur accueil des touristes chinois. Plus de 23 millions de commerces en dehors de la Chine continentale acceptent UnionPay, la carte bancaire préférée des touristes chinois, et le volume des transactions transfrontalières effectuées via le paiement mobile UnionPay s'est développé de manière substantielle lors de la fête du printemps de cette année.

Le paiement mobile de plus en plus populaire.

Depuis le lancement de l'application « UnionPay », UnionPay International étend le réseau d'acceptation de l'application en dehors de la Chine continentale. En 2017, le nombre et le volume des transactions effectuées par le biais des systèmes de paiement mobile UnionPay QuickPass et par code QR UnionPay hors Chine continentale ont décuplé.

Juste avant la fête du printemps, un certain nombre de commerçants du Népal, du Kenya, de Djibouti, du Vietnam et de Taïwan ont commencé à accepter le code QR UnionPay, s'ajoutant ainsi à Singapour, Hong Kong et Macao. Ces commerces comprennent des centres commerciaux, des supermarchés, des hôtels, des restaurants et des attractions touristiques.

Dans le même temps, nombreux sont les Chinois qui se rendent à l'étranger et le volume de transaction des paiements mobiles UnionPay QuickPass hors Chine continentale augmente. Présentement, le paiement mobile UnionPay QuickPass est accepté dans environ un million de terminaux de points de vente dans 18 pays et régions, notamment à Hong Kong, Macao, Taïwan, Singapour, en Australie et en Russie.

En acceptant UnionPay, les commerçants du monde souhaitent la bienvenue aux touristes chinois.

Le nombre croissant de commerces acceptant les cartes UnionPay facilite la vie des touristes chinois à l'étranger. Selon les derniers chiffres, les clients peuvent utiliser UnionPay dans plus de 23 millions de commerces et 1,64 million de distributeurs automatiques dans 168 pays et régions. Pendant la fête du printemps, de célèbres restaurants, hôtels, magasins et sites de loisirs dans 22 destinations touristiques populaires offrent aux titulaires de cartes UnionPay des remises exclusives allant jusqu'à 30 %.

Le tourisme culturel et le tourisme autonome sont de plus en plus populaires parmi les touristes chinois. Une dizaine de musées proposent des offres exclusives aux touristes chinois utilisant UnionPay. Et depuis le 10 février, le volume de transaction des cartes UnionPay auprès des loueurs de voitures aux États-Unis, en Thaïlande et en Australie a augmenté de manière remarquable.

SOURCE UnionPay International

Communiqué envoyé le 19 février 2018 à 11:55 et diffusé par :