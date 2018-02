V-NEO présente le Concours de pitch dans le cadre de la conférence Insurtech Québec, le 13 avril 2018







QUÉBEC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - V-NEO s'associe à Québec Numérique dans le cadre de son événement Insurtech Qc afin de présenter le concours de pitch en Innovation du domaine de l'assurance, événement qui s'inscrit dans le cadre des activités de la 3ième Semaine numérique de Québec.

Lors de ce concours, des entreprises innovantes s'affronteront afin d'offrir le projet le plus pertinent pour l'avancée numérique dans le domaine de l'assurance. Vous voulez tenter votre chance? Vous êtes passionnés par l'innovation et le numérique? Voici les critères d'admissibilité :

Votre entreprise est canadienne et conçoit des produits ou des services numériques commercialisables, connexes à l'assurance.

Vous avez démarré votre entreprise depuis plus d'un an et avez des ventes à votre actif.



Vous êtes convaincus de faire partie des vainqueurs? Inscrivez-vous au Concours de pitch Insurtech QC présenté par V-NEO.

Après une pré-sélection, les 9 entreprises finalistes auront 10 minutes pour se présenter devant l'audience Insurtech QC et échanger avec un jury composé d'exécutifs influents de l'industrie, de partenaires expérimentés et intéressés à la relève entrepreneuriale. En plus d'une superbe visibilité, vous courez aussi la chance de remporter une bourse en argent.

Qu'est-ce qu'Insurtech QC ?

L'assurance est une industrie importante qui subit de grandes transformations. Les Insurtechs émergent de la filière Fintech avec des innovations qui tentent de redéfinir autant les produits, les modèles de distribution et l'expérience client. Insurtech QC propose une programmation portant sur les nouveaux modèles d'affaires et les avancées technologiques tels que: l'assurance collaborative, le robotconseil, la télématique, l'intelligence artificielle et la blockchain.

C'est donc un rendez-vous à Insurtech Qc, le vendredi 13 avril, où les participants pourront :

Rencontrer les startups, des assureurs et des chefs de file à l'avant-garde de l'innovation et assister au fameux concours de pitch!

Découvrir comment les joueurs clés de l'industrie mobilisent les nouvelles technologies pour propulser l'assurance de demain

A? propos de V-NEO

Fondée en 2010, V-NEO est une entreprise de services-conseils spécialisée dans le secteur de l'assurance de dommages et de personnes. Elle offre des services-conseils en architecture d'entreprise, d'affaires et de solutions TI. V-NEO a connu une croissance fulgurante et compte plus de 170 professionnels répartis dans trois bureaux (Québec, Toronto et Bruxelles).

Pour plus d'informations, consulter la page du concours.





