Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire, Terry Beech, soulignera comment le gouvernement du Canada aidera un plus grand nombre d'étudiants à temps partiel à s'offrir des études postsecondaires







OTTAWA, le 19 févr. 2018 /CNW/ - Le député de Burnaby-Nord-Seymour et le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Terrry Beech, visitera le British Columbia Institute of Technology afin de souligner comment le gouvernement du Canada aidera un plus grand nombre d'étudiants à temps partiel à s'offrir des études postsecondaires.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mardi 20 février 2018



HEURE : 8 h 30



ENDROIT : British Columbia Institute of Technology (Burnaby Campus)

Édifice SE2, Salle 324

3700, avenue Willingdon

Burnaby (Colombie-Britannique)

