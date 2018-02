/R E P R I S E -- Avis aux médias - Réglementation des pesticides : les Producteurs de grains font une annonce importante/







QUÉBEC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - En réaction à la nouvelle réglementation des pesticides qui sera dévoilée aujourd'hui par le gouvernement, les Producteurs de grains du Québec invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils feront une annonce importante pour le futur de la production de grains au Québec.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Annonce importante des Producteurs de grains du Québec en réaction à la nouvelle réglementation des pesticides

QUAND :

Le lundi 19 février 2018

14 h

OÙ :

Tribune de la presse (salle Jacques-L'Archevêque)

1050, des Parlementaires, 1er étage

Québec (Québec) G1R 5J1

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11?000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus d'un million d'hectares de terre, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d'oléagineux (soya, canola).

