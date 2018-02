Les 23 et 24 février 2018 à Québec - Salon Recrutement en secrétariat







QUÉBEC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La fonction publique du Québec organise pour une première fois le salon Recrutement en secrétariat, les 23 et 24 février prochains, au Centre des congrès de Québec.

La rareté de la main-d'oeuvre dans ce domaine est un enjeu important pour tous les ministères et organismes. Le salon Recrutement en secrétariat devient donc une belle occasion de promouvoir le processus de qualification d'agente ou d'agent de secrétariat qui est présentement en affichage, et ce, de façon continue.

Cet événement gratuit, destiné au grand public, a pour objectif de faire découvrir la variété de défis et les perspectives de carrières en secrétariat dans la fonction publique du Québec. Les visiteurs auront la chance de rencontrer des agentes et agent de secrétariat de plusieurs ministères et organismes, présents pour partager leurs expériences de travail et échanger sur les nombreux avantages d'oeuvrer dans ce domaine au sein de leur organisation. Des conférences pour en savoir davantage sur le processus d'embauche de la fonction publique du Québec seront également offertes.

« Il s'agit d'une première en matière de promotion des emplois au sein de la fonction publique. Une façon qui se veut plus humaine, personnalisée et chaleureuse. On veut rendre la fonction publique du Québec plus accessible aux gens intéressés à y travailler et faciliter les contacts avec les citoyens.» Julie Martel, conseillère à la promotion des emplois, Centre de services partagés du Québec.

Horaire

Le vendredi 23 février 2018, de 13 h à 20 h

Le samedi 24 février 2018, de 10 h à 16 h

Lieu

Centre des congrès de Québec, Salle 2000

900, avenue Honoré-Mercier, Ville de Québec

Pour plus d'information en lien avec le travail d'agente ou agent de secrétariat dans la fonction publique, nous vous invitons à consulter l'appel de candidatures en cours.

