L'Association des motoneigistes de l'Outaouais pourra compter sur une nouvelle surfaceuse pour assurer l'entretien et la sécurité des sentiers de la région







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 146 000 $ pour améliorer la qualité de 240 kilomètres de sentiers de motoneige

GATINEAU, QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique. Dans cette perspective, le gouvernement du Canada appuie des projets d'attraits touristiques qui permettent d'attirer une clientèle ciblée et qui contribuent à générer des retombées économiques intéressantes dans les régions.

Le député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Steven MacKinnon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que l'Association des motoneigistes de l'Outaouais s'est vu accorder une aide financière de 145 755 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'acquisition d'une surfaceuse et des équipements de nivelage des sentiers. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

L'Association des motoneigistes de l'Outaouais compte près de 1 000 membres. Cet organisme à but non lucratif est responsable de l'entretien et de la sécurité de 240 kilomètres de sentiers répartis dans les territoires de Gatineau, de la MRC des Collines et de la MRC de Papineau.

« Le tourisme hivernal contribue grandement à la vitalité économique de l'Outaouais et la pratique de la motoneige attire des adeptes non seulement de la région, mais aussi une clientèle internationale. Des pistes de meilleure qualité ne pourront que renforcer la réputation et la notoriété de l'Outaouais comme destination de choix. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« En appuyant l'Association des motoneigistes de l'Outaouais, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nous contribuons à stimuler le tourisme, à créer des emplois de qualité, à dynamiser les régions et à assurer la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Cette aide financière tombe à point nommé pour remplacer un équipement vieillissant, dont les coûts de réparation étaient élevés. La nouvelle surfaceuse nous permettra donc d'assurer un entretien des sentiers plus productif et plus sécuritaire dans l'immédiat, et de faire des économies à moyen terme. »

Marc Carbonneau, président de l'Association des motoneigistes de l'Outaouais

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Par l'entremise de sa vision renouvelée pour le tourisme, le gouvernement prend des mesures pour améliorer le marketing et les produits du tourisme canadien, ainsi que l'accès à ce dernier, avec le net objectif d'accroître le nombre total de visiteurs au Canada .

