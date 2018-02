Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement des infrastructures routières locales - Québec accorde une aide financière de plus de 136 000 $ à la Municipalité du canton de Wentworth







WENTWORTH, QC, le 19 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 136 543 $ à la Municipalité du canton de Wentworth pour la réfection des chemins Louisa, Dalesville et du Paradis.

Le député d'Argenteuil, Yves St-Denis, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin. Pour sa part, la Municipalité versera 45 514 $, ce qui représente 25 % du coût total qui s'élève à plus de 182 000 $.

Les travaux consistent dans le traitement de fissures des chemins Louisa et Dalesville, et la réfection d'une partie du chemin Paradis, et visent à maintenir en bon état ces infrastructures et à assurer la sécurité des usagers qui empruntent ces routes. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet Redressement des infrastructures routières locales.

« Notre appui financier à la voirie locale nous permet d'accompagner les municipalités dans leurs besoins en matière de maintien et d'amélioration des infrastructures routières locales. Je suis heureux aujourd'hui que le gouvernement apporte ce soutien financier au canton de Wentworth. »

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Je suis fier de l'appui annoncé aujourd'hui à la Municipalité du canton de Wentworth. Ce partenariat démontre, une fois de plus, l'importance de travailler ensemble pour améliorer et assurer la pérennité de nos infrastructures au bénéfice des citoyens. Au cours de la dernière année, de nombreux travaux routiers ont été entrepris dans le comté, totalisant une aide financière du gouvernement de plus de 2,3 millions de dollars. »

Yves St-Denis, député d'Argenteuil

« Il est difficile pour les petites municipalités comme la nôtre de maintenir un réseau routier étendu avec nos ressources limitées, mais, grâce à la coopération précieuse que nous avons avec le bureau du député d'Argenteuil, M. Yves St-Denis, nous avons obtenu le financement nécessaire pour assurer le maintien en bon état de ces artères vitales. »

Jason Morison, maire du canton de Wentworth

Faits saillants :

Le programme Réhabilitation du réseau routier local :

est doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars pour 2017-2018;

comprend deux volets :

Accélération des investissements sur le réseau routier local,



Redressement des infrastructures routières locales;

vise à financer des travaux d'amélioration et à assurer la sécurité des usagers sur le réseau routier local de niveaux 1 et 2;

s'adresse aux municipalités de moins de 100 000 habitants, de même qu'aux MRC qui ont des interventions à réaliser sur leurs territoires non organisés.

Lien connexe :

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports : transports.gouv.qc.ca.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 19 février 2018 à 11:00 et diffusé par :